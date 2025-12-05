Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: Ám ảnh tiếng người cha gào khóc 'cứu 2 con tôi với'

TPO - Trong tuyệt vọng, người cha liên tục gào khóc “Cứu hai đứa con tôi với!” nhưng không có phép màu nào trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM vào rạng sáng nay, 5/12.

Vụ cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) diễn ra rạng sáng 5/12 đã làm 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo người dân, đám cháy bùng phát lúc khoảng 4 giờ 45 phút. Khi hàng xóm chạy đến, cửa cuốn bị khóa chặt, khói từ trong nhà phụt ra dữ dội. Nhiều bình gas mini liên tục phát nổ, khiến bất kỳ ai cũng không dám lao vào.

Trong khói lửa mịt mù, điều khiến nhiều người ám ảnh là tiếng người cha gào khóc tuyệt vọng khi hai con nhỏ vẫn mắc kẹt bên trong căn nhà.

Clip hiện trường vụ cháy.

Bà Huệ, hàng xóm và là nhân chứng kể lại: “Ông ý khóc lóc thảm thiết nghe mà rụng rời chân tay. Hai đứa nhỏ vẫn còn trong đó… ai đứng nhìn cũng không cầm được nước mắt.”

Bà Huệ kể lại sự việc vụ cháy.

Bà cho biết trong suốt gần hai giờ, người cha túc trực trước cửa, chỉ biết nhìn lực lượng cứu nạn cắt khóa, phá cửa, phun nước, trong khi lửa bên trong vẫn đỏ lừ. “Ổng cứ lặp lại hoài: ‘Hai đứa con tôi còn trong đó mà…’ Tiếng của một người cha lúc đó thật sự ám ảnh”, bà Huệ nói.

Khi đội cứu hộ đưa được hai cháu nhỏ ra ngoài vào hơn 6 giờ sáng, không khí nơi hiện trường lặng đi. Người cha lao tới nhưng dường như quỵ xuống ngay sau đó, không đứng vững được.

"Nhìn cảnh đó, ai cũng xót xa. Hai đứa nhỏ hay chạy ra đầu hẻm mua bánh kẹo, ngoan lắm, tôi gặp suốt”, bà Huệ chia sẻ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi) đang ngủ trong nhà ở phía sau quán ăn xảy ra vụ cháy. Bất ngờ bà nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía trong quán ăn.

Bà và người dân thức dậy chạy đến xem phát hiện khói trong quán ăn cuồn cuộn bốc lên. Mọi người huy động bình chữa cháy mini tiếp cận cửa căn nhà phá cửa dập lửa nhưng không thể tiếp cận vào bên trong.

Mặt sau căn nhà bị cháy.

Ở mặt sau quán ăn, có 3 người la hét kêu cứu (2 phụ nữ và một người đàn ông). Người dân địa phương tìm được thang nhôm cao hơn 2m, tìm cách kê lên để nạn nhân theo thang thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, phía sau căn nhà này vướng những bồn hoa, người dân không thể kê thang để giúp các nạn nhân thoát nạn. Theo bà Lộc, trước tình huống nguy cấp, 2 người phụ nữ đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất bị thương nặng.

Nạn nhân được người dân địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu. “Một người có vết thương ở mặt khá nặng, chúng tôi phải lấy đá chườm giúp nạn nhân sau đó mới đưa đi bệnh viện” bà Lộc nói.

Một nhân chứng khác - bà Nguyên, cho biết lúc xảy ra vụ cháy, bà chỉ nghe tiếng nổ liên tiếp rồi khói bốc lên nghi ngút. "Nghe đâu có hai người nhảy từ trên lầu xuống, được người ta dìu ra, có chảy máu", bà Ngọc kể.

Vụ cháy rạng sáng 5/12.

Bà Ngọc cho biết khu dân cư náo loạn khi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội: “Khói đen kịt, lửa phun phừng phực, lực lượng chức năng phải đập kính, xịt liên tục mới khống chế được”.

Nhiều cư dân trong khu vực cho hay đây là lần đầu họ chứng kiến vụ cháy lớn như vậy. “Ai cũng bỏ chạy hết. Nghe tiếng nổ, ai cũng tưởng chỉ là cháy nhỏ, không ngờ hậu quả nặng nề đến vậy”, bà Nguyên nói thêm.

Đến gần sáng, đám cháy mới được khống chế. Lực lượng chức năng xác nhận 4 người tử vong, trong đó có hai trẻ nhỏ – hai đứa con mà người cha nỗ lực kêu cứu suốt nhiều giờ nhưng bất lực.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, nhưng với người dân sống trong con hẻm nhỏ này, những tiếng kêu cứu của người cha trong đêm vẫn còn vang vọng – như lát cắt đau lòng nhất của một thảm kịch bất ngờ.