Đèo Khánh Lê còn 5 điểm sạt lở, chưa rõ ngày thông xe

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tuyến đèo Khánh Lê hiện còn 5 điểm sạt lở, đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục nhưng chưa rõ thời điểm thông xe.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) hiện còn 5 điểm sạt lở, chưa rõ thời điểm thông xe.

Theo ông Vinh, những ngày qua khu vực đèo Khánh Lê liên tục có mưa khiến các điểm tiếp tục sạt lở, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đơn vị thi công đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm khắc phục để thông xe.

Đèo Khánh Lê vẫn tiếp tục sạt lở.

Đèo Khánh Lê dài 33km, là một trong những cung đường đèo đẹp và ấn tượng nhất trên quốc lộ 27C, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là con đèo cao nhất trên tuyến, thuộc dãy Trường Sơn Nam, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ và khí hậu thay đổi rõ rệt theo độ cao.

Tuy nhiên, tuyến đèo có nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa. Gần đây nhất, ngày 16/11, đá từ đèo rơi trúng một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Với diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm gần đây, tuyến đèo Khánh Lê thường xuyên xảy ra sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với tỉnh Khánh Hòa về công tác ứng phó khắc phục mưa lũ trên địa bàn vào ngày 18/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về việc thúc đẩy triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, dự án tuyến đường bộ Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng quan tâm, sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án trước năm 2030 và giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc nêu trên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn vướng một số thủ tục nên chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Do đó, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Phó Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các bộ ngành trung ương liên quan tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.