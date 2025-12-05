Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: 4 người tử vong

TPO - Rạng sáng 5/12, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM làm 4 người tử vong.

Đến hơn 8 giờ sáng 5/12, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà 4 tầng được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Quán ăn xảy ra cháy.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mặt tiền 3 tầng phía trên bị che kín bởi biển quảng cáo cỡ lớn, hạn chế khả năng tiếp cận từ bên ngoài. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đưa được nhiều nạn nhân ra ngoài.

Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán có khoảng 5 – 7 người.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2 – Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) cho biết nơi đây tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ cháy. Trong đó, 4 người bị ngạt khói tử vong trước khi nhập viện gồm 2 trẻ em (2 tuổi và 7 tuổi), hai phụ nữ (35 và 40 tuổi). Hai nạn nhân còn lại, sinh năm 2004 và sinh năm 2007, đã được chuyển sang cơ sở 1 của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.