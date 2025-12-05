Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: 4 người tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 5/12, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM làm 4 người tử vong.

Đến hơn 8 giờ sáng 5/12, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà 4 tầng được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

chay.png
Quán ăn xảy ra cháy.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mặt tiền 3 tầng phía trên bị che kín bởi biển quảng cáo cỡ lớn, hạn chế khả năng tiếp cận từ bên ngoài. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đưa được nhiều nạn nhân ra ngoài.

Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán có khoảng 5 – 7 người.

chay-1003.png
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2 – Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) cho biết nơi đây tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ cháy. Trong đó, 4 người bị ngạt khói tử vong trước khi nhập viện gồm 2 trẻ em (2 tuổi và 7 tuổi), hai phụ nữ (35 và 40 tuổi). Hai nạn nhân còn lại, sinh năm 2004 và sinh năm 2007, đã được chuyển sang cơ sở 1 của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyễn Dũng
#cháy quán ăn #TP.HCM #Trần Hưng Đạo #cứu hộ #nguyên nhân cháy #bệnh viện Gia Định #tai nạn #vongjtwr vong #cháy chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục