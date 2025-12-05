Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng thị sát, kiểm tra, các đơn vị đang gấp rút triển khai các hạng mục dở dang của dự án cải tạo chỉnh trang đô thị bờ sông Tam Bạc và sông Cấm, khắc phục tình trạng chậm tiến độ.

tp-bo-song-tam-bac-2.jpg
Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 (từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ) được UBND quận Hồng Bàng (cũ), nay là phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) khởi công tháng 10/2022, nhằm chỉnh trang đô thị dọc sông Tam Bạc – sông Cấm và tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền, khu vực trung tâm thành phố.
tp-bo-song-tam-bac-7.jpg
tp-bo-song-tam-bac-3.jpg
Dự án có hợp phần: xây dựng bờ kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm (dài 819m) bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo mở rộng đường Tam Bạc, Bến Bính, Nguyễn Thượng Hiền và xây mới đường Nguyễn Thượng Hiền... với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách
tp-song-tam-bac-2.jpg
Dự kiến dự án thi công từ năm 2022-2024 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Song đến nay, còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thành, chậm tiến độ hơn 1 năm. Tháng 11/2025, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công dự án.
tp-song-tam-bac-3.jpg
tp-song-tam-bac-4.jpg
tp-song-tam-bac-6.jpg
Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trên địa bàn các phường Hồng Bàng, Hồng An và lên phương án gấp rút thi công những hạng mục còn dở dang của dự án. Phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.
tp-bo-song-tam-bac-9.jpg
tp-bo-song-tam-bac-4.jpg
tp-bo-song-tam-bac-10.jpg
Đại diện BQL dự án khu vực Hồng Bàng cho biết, khu vực bờ kè sông Cấm từng bị tàu vận tải va chạm khiến cọc cừ gãy, hư hỏng. Việc giải quyết bồi thường diễn ra lâu ngày là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Trong ảnh: vị trí móng bờ kè sông Tam Bạc hư hỏng do sự cố.
tp-song-tam-bac-22.jpg
BQL dự án đã yêu cầu các đơn vị thi công gấp rút triển khai công tác đóng cọc cừ, thi công dầm mũi, rọ đá... từ tháng 11/2025.
tp-song-tam-bac-19.jpg
tp-song-tam-bac-20.jpg
tp-song-tam-bac-17.jpg
Đồng thời, tổ chức lắp đặt thay thế lan can hư hỏng và đoạn lan can chưa được lắp đặt dọc bờ sông Cấm.
tp-bo-song-tam-bac-5.jpg
tp-bo-song-tam-bac-6.jpg
Đối với hạng mục kiến trúc cảnh quan, các đơn vị thi công đắp cát, lu lèn sân nền công viên; đổ bê tông sàn, lát công viên, trồng cây xanh...
tp-song-tam-bac-15.jpg
tp-song-tam-bac-14.jpg
tp-song-tam-bac-16.jpg
Khu vực dọc bờ sông Tam Bạc, khe rãnh giữa vỉa hè và lan can chưa được hoàn thiện trở thành điểm trồng hoa, rau xanh của người dân. Một số khu vực vỉa hè chưa hoàn thiện, cỏ mọc um tùm.
tp-song-tam-bac-23.jpg
Dọc bờ sông Tam Bạc đã được lát đá vỉa hè, hệ thống đèn điện chiếu sáng, lan can đã hoàn thiện. Khu vực này trở thành điểm tập thể dục, vui chơi của người dân phố cảng.
tp-bo-song-tam-bac-8.jpg
Khi hoàn thành dự án có khả năng kết nối giao thông, hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trung tâm đô thị vùng lõi quận Hồng Bàng (cũ). Góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp kết nối dải trung tâm thành phố. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, thu gom nước thải, hạ ngầm và thay thế hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc...
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #dự án #chỉnh trang đô thị #sông Tam Bạc #cải tạo vỉa hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục