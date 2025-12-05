Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc

TPO - Sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng thị sát, kiểm tra, các đơn vị đang gấp rút triển khai các hạng mục dở dang của dự án cải tạo chỉnh trang đô thị bờ sông Tam Bạc và sông Cấm, khắc phục tình trạng chậm tiến độ.
Dự án có hợp phần: xây dựng bờ kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm (dài 819m) bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo mở rộng đường Tam Bạc, Bến Bính, Nguyễn Thượng Hiền và xây mới đường Nguyễn Thượng Hiền... với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách
Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trên địa bàn các phường Hồng Bàng, Hồng An và lên phương án gấp rút thi công những hạng mục còn dở dang của dự án. Phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.
Đại diện BQL dự án khu vực Hồng Bàng cho biết, khu vực bờ kè sông Cấm từng bị tàu vận tải va chạm khiến cọc cừ gãy, hư hỏng. Việc giải quyết bồi thường diễn ra lâu ngày là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Trong ảnh: vị trí móng bờ kè sông Tam Bạc hư hỏng do sự cố.
Đồng thời, tổ chức lắp đặt thay thế lan can hư hỏng và đoạn lan can chưa được lắp đặt dọc bờ sông Cấm.
Đối với hạng mục kiến trúc cảnh quan, các đơn vị thi công đắp cát, lu lèn sân nền công viên; đổ bê tông sàn, lát công viên, trồng cây xanh...
Khu vực dọc bờ sông Tam Bạc, khe rãnh giữa vỉa hè và lan can chưa được hoàn thiện trở thành điểm trồng hoa, rau xanh của người dân. Một số khu vực vỉa hè chưa hoàn thiện, cỏ mọc um tùm.