Thi công vỉa hè giờ cao điểm, phố trung tâm Hải Phòng ùn tắc kéo dài

TPO - Những ngày qua, các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè phố Lê Lợi (Hải Phòng) huy động công nhân, máy xúc, xe tải thi công giờ cao điểm khiến tuyến phố trung tâm thành phố ùn tắc, giao thông tê liệt.
Sau nhiều tháng triển khai, dự án thi công bước vào giai đoạn nước rút. Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong cuối tháng 11, dọc phố Lê Lợi (nối từ đường Lê Hồng Phong đến Cầu Đất) dài khoảng 1,3km, đơn vị thi công huy động hàng trăm công nhân tập trung triển khai hạ ngầm điện, dây thông tin và di chuyển cây xanh...
Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị được huy động trong giờ cao điểm buổi chiều chắn ngang đường khiến nhiều thời điểm giao thông tê liệt. Vật liệu cũng được công nhân chất đống ngổn ngang khiến lòng đường bị thu hẹp, người tham gia giao thông di chuyển khó khăn.
Đại diện BQL Dự án công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2025, đơn vị thi công huy động động 6 tổ công nhân phối hợp với liên ngành điện, nước, môi trường để xử lý đồng bộ hạ ngầm đường điện, dây thông tin, ống cấp thoát nước, di chuyển cây xanh...
Tuyến phố Lê Lợi chật hẹp do đó, việc tập kết vật liệu và tổ chức thi công gặp khó khăn, gây ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh mặt phố và việc di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.