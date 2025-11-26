Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thi công vỉa hè giờ cao điểm, phố trung tâm Hải Phòng ùn tắc kéo dài

Nguyễn Hoàn

TPO - Những ngày qua, các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè phố Lê Lợi (Hải Phòng) huy động công nhân, máy xúc, xe tải thi công giờ cao điểm khiến tuyến phố trung tâm thành phố ùn tắc, giao thông tê liệt.

tp-via-he-1.jpg
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI đã nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố nhằm mở rộng, cải tạo vỉa hè, kết hợp chỉnh trang đô thị nhằm thay đổi diện mạo, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng. Giữa năm 2025, dự án này bắt đầu được bàn giao mặt bằng để thi công.
tp-via-he-1.jpg
tp-via-he.jpg
Sau nhiều tháng triển khai, dự án thi công bước vào giai đoạn nước rút. Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong cuối tháng 11, dọc phố Lê Lợi (nối từ đường Lê Hồng Phong đến Cầu Đất) dài khoảng 1,3km, đơn vị thi công huy động hàng trăm công nhân tập trung triển khai hạ ngầm điện, dây thông tin và di chuyển cây xanh...
tp-via-he5.jpg
tp-via-he4.jpg
tp-via-he9.jpg
Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị được huy động trong giờ cao điểm buổi chiều chắn ngang đường khiến nhiều thời điểm giao thông tê liệt. Vật liệu cũng được công nhân chất đống ngổn ngang khiến lòng đường bị thu hẹp, người tham gia giao thông di chuyển khó khăn.
tp-via-he-4.jpg
Tại nút giao Lê Lợi - Lê Quang Đạo, công nhân tổ chức đào vỉa hè, di chuyển cây xanh giờ cao điểm khiến khu vực này trở thành điểm nút thắt cổ chai.
tp-via-he8.jpg
Đá lát vỉa hè, xi măng, vật liệu xây dựng được tập kết dưới lòng đường. Nhiều công nhân không được trang bị thiết bị bảo hộ lao động.
tp-via-he13.jpg
tp-via-he11.jpg
tp-via-he17.jpg
Đại diện BQL Dự án công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2025, đơn vị thi công huy động động 6 tổ công nhân phối hợp với liên ngành điện, nước, môi trường để xử lý đồng bộ hạ ngầm đường điện, dây thông tin, ống cấp thoát nước, di chuyển cây xanh...
tp-via-he19.jpg
tp-via-he16.jpg
Tuyến phố Lê Lợi chật hẹp do đó, việc tập kết vật liệu và tổ chức thi công gặp khó khăn, gây ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh mặt phố và việc di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.
tp-via-he10.jpg
"Thời gian thi công gấp rút, khối lượng công việc lớn do đó, đơn vị yêu cầu thi công cuốn chiếu, làm đến đâu thu gom vật liệu, dọn dẹp vệ sinh đến đó. Đặc biệt, ưu tiên triển khai nhanh hạ ngầm điện, thông tin và hệ thống cấp thoát nước để đảm bảo vệ sinh khu phố", đại diện BQL Dự án công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng nói.
via-he.jpg
Toàn cảnh tuyến phố Lê Lợi (nối đường Lê Hồng Phong và đường Cầu Đất). Sau khi cải tạo vỉa hè, lòng đường, phố Lê Lợi được mở rộng thành tuyến đường 2 chiều, tạo thuận lợi cho việc di chuyển, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cải tạo vỉa hè #dự án #chỉnh trang đô thị #ùn tắc giao thông #Thi công vỉa hè giờ cao điểm #phố trung tâm Hải Phòng ùn tắc dài

