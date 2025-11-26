Thi công vỉa hè giờ cao điểm, phố trung tâm Hải Phòng ùn tắc kéo dài

TPO - Những ngày qua, các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè phố Lê Lợi (Hải Phòng) huy động công nhân, máy xúc, xe tải thi công giờ cao điểm khiến tuyến phố trung tâm thành phố ùn tắc, giao thông tê liệt.