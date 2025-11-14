Bí thư Hải Phòng đi thị sát, yêu cầu làm gấp các dự án ứng phó biến đổi khí hậu

TPO - Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm.

Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa đi thị sát, kiểm tra hàng loạt dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố.

Dự án phát triển Hải Phòng ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6/2025 với mục tiêu đảm bảo bền vững về môi trường, an ninh nguồn nước và giảm ngập úng đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cấp không gian công cộng và nâng cao năng lực chống chịu của đô thị.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay của ngân hàng thế giới hơn 6.500 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước hơn 3.300 tỷ đồng chủ yếu giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác thị sát, kiểm tra các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, chỉnh trang đô thị trung tâm thành phố.

Dự án gồm 4 hợp phần, gồm: phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị Thủy Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cấp môi trường sông Rế; giảm ngập lụt đô thị trung tâm; phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, hợp phần 3 của dự án xây dựng cống điều tiết tại cầu Tam Bạc với sông Thượng Lý và cống điều tiết tại cửa sông Tam Bạc đổ vào sông Cấm.

Xây dựng trạm bơm nước mưa công suất 12m3/s để bơm nước mưa từ sông Tam Bạc ra sông Cấm. Xây dựng các tuyến cống hộp và hệ thống thu gom nước thải từ khu vực nội đô dẫn về sông Tam Bạc, nhà máy nước thải để xử lý. Dự kiến dự án khởi công quý 4/2026.

Phố Cầu Đất và các tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Trước tình trạng ngập lụt đô thị diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão, ông Lê Tiến Châu yêu cầu BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng khẩn trương phối hợp bộ, ngành và đối tác xây dựng tiến độ toàn dự án.

Trước mắt, sẽ tách riêng hạng mục xây dựng cống điều tiết và trạm bơm trên sông Tam Bạc (thuộc hợp phần 3) để tham mưu UBND thành phố và các sở, ngành triển khai đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố.

Khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng, phấn đấu đưa công trình vào vận hành trong tháng 6/2026.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng được cải tạo, chỉnh trang.

Về các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các đơn vị khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, cam kết hoàn thành dự án trước 31/12/2025.

Điển hình là dự án cải tạo hè, đường Lê Lợi; cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc (đoàn từ cầu Lạc Long đến chân cầu Hoàng Văn Thụ).