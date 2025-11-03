Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bờ kè biển Đồ Sơn vỡ vụn sau nhiều cơn bão dữ

Nguyễn Hoàn

TPO - Liên tiếp các cơn bão mạnh đổ bộ đất liền qua vùng biển Hải Phòng kết hợp với triều cường, sóng dâng cao 3-4m đánh mạnh vào bờ khiến nhiều điểm kè biển Đồ Sơn hư hỏng, vỡ vụn như "kẹo lạc".

tp-do-son-1.jpg
tp-do-son-2.jpg
tp-do-son-3.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, phố đi bộ dọc bãi tắm khu II Đồ Sơn (Hải Phòng) xuất hiện tình trạng sát lở, sụt lún. Một điểm sạt lở rộng khoảng 20m2 được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa, dựng biển cảnh báo và san lấp đất đá.
tp-do-son-5.jpg
tp-do-son-4.jpg
Trong khi một điểm sạt lở khác cũng ở phố đi bộ bãi tắm khu II Đồ Sơn vẫn nguyên trạng gạch, đá, bê tông đã vỡ vụn, biến dạng. Vật liệu, rác thải ngổn ngang dưới hố sụt lún sâu khoảng 1m.
tp-do-son-10.jpg
tp-do-son-9.jpg
tp-do-son-8.jpg
Hố sụt lún để lộ lớp bê tông mỏng, cốt nền vỉa hè hở hàm ếch. Lan can bó vỉa bờ kè nguy cơ đổ sập xuống biển. Đây là khu vực phố đi bộ được quận Đồ Sơn đầu tư 15 tỷ đồng cải tạo, lát đá vỉa hè và khai trương tuyến phố đi bộ, ẩm thực đầu mùa hè năm 2022.
do-son-22.jpg
tp-do-son-7.jpg
tp-do-son-17.jpg
Anh M.T (ở bãi tắm khu II, phường Đồ Sơn) cho biết, tình trạng bờ kè biển Đồ Sơn bị hư hỏng do sóng biển xuất hiện nhiều năm nay. Song, những cơn bão mạnh như bão số 3, số 5 hồi tháng 7-8, mưa to gió lớn kết hợp triều cường, vùng biển Đồ Sơn sóng cao 3-4m vỗ mạnh vào bờ khiến 2 điểm kè đá và vỉa hè phố đi bộ bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Sóng biển Đồ Sơn trong cơn bão số 5.
tp-do-son-11.jpg
tp-do-son-14.jpg
Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương tạm thời kè đá gia cố bờ kè cũ để ngăn sóng. Tuy nhiên, khu vực sụt lún rộng hàng chục mét trên vỉa hè phố đi bộ chưa được khắc phục ảnh hưởng đến cảnh quan, việc khai thác, kinh doanh ẩm thực của các hộ dân địa phương.
tp-do-son-21.jpg
Không chỉ khu vực phố đi bộ bãi tắm khu II, dọc đường ven biển Đồ Sơn xuất hiện hàng chục điểm bờ kè, vỉa hè đường ven biển bị hư hỏng nghiêm trọng.
tp-do-son-20.jpg
tp-do-son-19.jpg
tp-do-son-18.jpg
tp-do-son-17.jpg
Nhiều khu vực, kè đá và gạch bó vỉa hè bờ kè bị sóng đánh vỡ vụn. Một số điểm thường xuyên bị sóng đánh vỡ bờ được hàn khung sắt gia cố nhưng bị sóng đánh vỡ cả gạch đá lẫn khung sắt.
tp-do-son-23.jpg
tp-do-son-16.jpg
Một số khu vực đá lát vỉa hè bị lật tung, trơ hàm ếch.
tp-do-son-26.jpg
Cận cảnh khu vực sóng biển Đồ Sơn vỗ mạnh trực diện khiến bờ kè vỡ vụn như "kẹo lạc".
tp-do-son-25.jpg
tp-do-son-24.jpg
Nhìn từ phía biển vào, bờ kè đá rạn nứt chạy dọc theo các vết chít mạch vữa. Một số điểm từng được gia cố chít lại mạch vữa giữa các lớp đá, gạch.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bờ kè biển #Đồ Sơn #du lịch Đồ Sơn #đê kè biển #mưa bão

