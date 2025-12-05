Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM đón không khí lạnh, triều cường đạt đỉnh

Hữu Huy
TPO - Trong thời gian cuối tuần đầu tháng 12, TPHCM sẽ đón một đợt không khí lạnh. Trong khi đó, đỉnh triều cường sẽ xuất hiện vào ngày 5-6/12.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM hôm nay (5/12) có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động mạnh. Trên các vùng biển Nam bộ, gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Theo dự báo, triều cường tại TPHCM sẽ đạt đỉnh vào ngày 5-6/12. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Khoảng ngày 7/12, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại sau ổn định và suy yếu dần, khoảng ngày 11-12/12 được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ có cường độ ổn định, khoảng ngày 8-9/12 hoạt động mạnh hơn. Ngoài ra, từ khoảng ngày 7-11/12, vùng xoáy thuận nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có khả năng đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão.

Từ những hình thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng dự báo trong giai đoạn này, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho biết, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch) trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày hôm nay (5/12) đến ngày mai (6/12) và ở mức như sau:

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở khoảng 1,65-1,7m, ở mức trên báo động 3 từ 5-10cm.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,75-1,8m, ở mức trên báo động 3 từ 15-20cm.
“Cần đề phòng mưa lớn, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật cấp 7,8 và kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
