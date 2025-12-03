Triều cường có thể trên báo động 3: khu vực nào ở TPHCM có nguy cơ ngập sâu?

TPO - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đỉnh triều cao nhất đợt này tại TPHCM có thể xuất hiện vào ngày 5-6/12. Trong đó, trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,65-1,7m, trên báo động 3 từ 5-10cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và từ 17-19h.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm. Đến 7h sáng 3/12, đỉnh triều cao nhất ngày đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đều trên báo động 2 từ 3-4 cm.

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng mười (Âm lịch) trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện trong hai ngày 5-6/12 và ở mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè khoảng 1,65-1,7 m, trên báo động 3 từ 5-10 cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và từ 17-19h. Đỉnh triều tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,73-1,78 m, trên báo động 3 từ 13-18 cm.

“Cần đề phòng mưa lớn, gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Cơ quan chức năng bố trí biển cảnh báo ở đoạn đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận).

Theo cơ quan chức năng, đối với đỉnh triều trên 1,7 m, một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ); Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận); Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (xã Nhà Bè),… có khả năng bị ngập do triều cường.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TPHCM vừa có văn bản triển khai công tác bảo đảm an toàn trong đợt triều cường vào thời điểm đầu tháng 12/2025 (Rằm tháng mười âm lịch).

Theo đó, Sở NN&MT TPHCM đề nghị UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê bao, bờ bao, kè, cống và cửa van ngăn triều; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư như cừ tràm, bao tải đất, cát, vải bạt… để gia cố kịp thời các vị trí xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ”. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng tràn bờ, vỡ bờ hay sự cố tại cống kiểm soát triều gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến triều cường, nếu phát sinh sự cố phải báo cáo nhanh để Sở NN&MT phối hợp xử lý.

Đối với những tuyến đường có nguy cơ ngập, Sở NN&MT đề nghị các đơn vị bố trí biển cảnh báo, rào chắn, đèn chiếu sáng… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian triều dâng.

Chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị và thủy lợi cũng phải tăng cường kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng trực ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong phạm vi dự án; đồng thời hỗ trợ địa phương khi được yêu cầu.