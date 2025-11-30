Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh báo triều cường sắp đạt đỉnh ở TPHCM

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) trong 5 ngày tới sẽ dao động ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm.

Đến 7h sáng nay ngày 30/11, đỉnh triều cao nhất ngày đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,47m (xấp xỉ báo động 2).

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch) trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) trong 5 ngày tới dao động ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3, trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,15m.

tp-trieu-cuong-6.jpg
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) trong 5 ngày tới sẽ dao động ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3.

“Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin.

Trước đó, kỳ triều cường tháng 9 âm lịch (tháng 10/2025) vừa qua được ghi nhận là đợt triều cao nhất trong những năm gần đây. Mực nước tại một số trạm quan trắc đã vượt báo động 3, đạt xấp xỉ 1,8m, gây ngập trên diện rộng ở nhiều khu vực trũng thấp của TPHCM.

Theo các chuyên gia, thông thường đỉnh triều tháng 10 âm lịch mới là mức triều cường cao trong năm. Tuy nhiên, do năm nay là năm nhuận, khiến đỉnh triều lớn nhất rơi vào tháng 9 âm lịch.

Dự báo đỉnh triều dịp Rằm tháng 10 âm lịch sắp tới sẽ không đạt mức lịch sử như đợt trước. Dù vậy, tại các khu vực trũng thấp, ven sông và dọc các tuyến kênh rạch, nguy cơ ngập vẫn hiện hữu. Do đó, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo để kịp thời ứng phó.

Hữu Huy
#triều cường #TPHCM #ngập úng #thời tiết #khí tượng #mực nước #sông Sài Gòn

