Xã hội

Google News

Triều cường 'tấn công' sầu riêng, nhà vườn lao đao

Cảnh Kỳ

TPO - Những đợt triều cường dâng cao gây ngập nhiều khu vườn cây ăn trái ở xã Phong Điền (Cần Thơ). Dù chính quyền địa phương cùng người dân đã chủ động các biện pháp ứng phó, nhưng diễn biến ngoài dự báo khiến nhiều nhà vườn thiệt hại nặng.

1.jpg
Những ngày qua, tại các khu vườn cây ăn trái ở xã Phong Điền, nhiều nhà vườn ra sức bơm rút nước cứu cây, nhưng nhiều diện tích vẫn bị ngập sâu.
2.jpg
Nhà có hơn 5 công đất trồng sầu riêng﻿ đang cho trái nghịch vụ, anh Trần Hoàng Giang (ấp Tân Lợi, xã Phong Điền) cho biết, dù đã chủ động be bờ, đặt máy bơm nước, nhưng do triều cường năm nay dâng quá cao, nước đã tràn vào ngập cả vườn.
3.jpg
Nước ngập vườn.
9.jpg
Xót xa bỏ hết những trái sầu riêng non vừa đậu với hy vọng cứu cây khỏi chết, anh Giang buồn bã: “Năm rồi, đê cũ không bị tràn, năm nay nước quá cao, dù đã đắp đê lên khoảng 3 tấc nhưng vẫn ngập sâu, chỉ biết bơm cầm cự thôi chứ không ngăn nổi nước tràn đê vào. Mỗi ngày tốn cả trăm nghìn tiền dầu để bơm nước, chưa kể tiền thuê be bờ, gia cố bờ bao. Từ con nước Rằm tháng 7 đến nay, hầu như ngày nào trong đợt triều cũng phải bơm. Sầu riêng đang giai đoạn làm trái đã to bằng quả trứng gà vẫn phải bỏ để mong cứu cây”.
8.jpg
Cùng cảnh ngộ, vườn sầu riêng của ông Nguyễn Hữu Giàu ở cạnh tuyến Lộ Vòng Cung (Tỉnh lộ 923) cũng “thất thủ” trước những đợt triều cường dâng cao. Theo ông Giàu, con đường lâu nay vừa là tuyến giao thông huyết mạch, vừa như tuyến đê bao vững chắc bảo vệ nhiều vườn cây ăn trái﻿ của bà con, nhưng năm nay cũng không giữ nổi.
11.jpg
Những đợt triều cường liên tiếp vừa qua, nước tràn qua đường gây ngập toàn bộ gần 5 công đất vườn trồng gần 80 cây sầu riêng đã hơn 4 năm tuổi của ông Giàu, nhiều cây lá bắt đầu vàng, rụng, khô cành. Hơn 20ha trồng sầu riêng, cây ăn trái của nhiều nông dân khác ở khu vực này cũng lâm vào tình cảnh tương tự. “Ở đây chủ yếu trồng sầu riêng, năm nay tính để trái mà giờ tiêu hết rồi”, ông Giàu than.
Nước ngập, cây sầu riêng bắt đầu chết. Theo tính toán của nhà vườn, mỗi cây sầu riêng phải trồng, chăm sóc mất hơn 4 năm mới cho trái, nếu cây chết sẽ thiệt hại nặng nề.

Nước ngập, cây sầu riêng bắt đầu chết. Theo tính toán của nhà vườn, mỗi cây sầu riêng phải trồng, chăm sóc mất hơn 4 năm mới cho trái, nếu cây chết sẽ thiệt hại nặng nề.

7.jpg
6.jpg
Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền cho biết, trước đó, khi được dự báo có triều cường dâng cao, lãnh đạo Thành phố đã thành lập đoàn đến địa phương khảo sát một số tuyến đường gắn với đê bao và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống.
4.jpg
Chính quyền phối hợp với bà con đã rà soát và gia cố đê bao, đoạn đường xung yếu nguy cơ ngập. Tuy nhiên, đợt triều cường vừa qua dâng quá cao, vượt mức đỉnh triều lịch sử nên nhiều khu vườn bị nước nhấn chìm, thiệt hại nặng.
12.jpg
13.jpg
Lãnh đạo xã Phong Điền đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân có vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng, kiến nghị Thành phố hỗ trợ nguồn vốn, đầu tư các tuyến đê bao để bảo vệ các vườn cây ăn trái tốt hơn. Những vườn cây ăn trái ở xã đa số đã 5 - 7 năm tuổi trở lên, đang trong giai đoạn cho trái năng suất cao.
14.jpg
Không chỉ sầu riêng, nhiều diện tích trồng mít cũng bị ngập trong nước do triều cường.
15.jpg
Xã Phong Điền là một trong những địa phương trồng cây ăn trái trọng điểm của Cần Thơ, với tổng diện tích gần 3.000ha, trong đó gần 2.600ha đang cho trái. Thống kê của xã cho thấy, có hơn 400ha vườn cây ăn trái bị ngập do triều cường, trong đó có nhiều diện tích sầu riêng.
Cảnh Kỳ
