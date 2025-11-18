Triều cường 'tấn công' sầu riêng, nhà vườn lao đao

TPO - Những đợt triều cường dâng cao gây ngập nhiều khu vườn cây ăn trái ở xã Phong Điền (Cần Thơ). Dù chính quyền địa phương cùng người dân đã chủ động các biện pháp ứng phó, nhưng diễn biến ngoài dự báo khiến nhiều nhà vườn thiệt hại nặng.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền cho biết, trước đó, khi được dự báo có triều cường dâng cao, lãnh đạo Thành phố đã thành lập đoàn đến địa phương khảo sát một số tuyến đường gắn với đê bao và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống.
Lãnh đạo xã Phong Điền đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân có vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng, kiến nghị Thành phố hỗ trợ nguồn vốn, đầu tư các tuyến đê bao để bảo vệ các vườn cây ăn trái tốt hơn. Những vườn cây ăn trái ở xã đa số đã 5 - 7 năm tuổi trở lên, đang trong giai đoạn cho trái năng suất cao.