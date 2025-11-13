Cần Thơ sẽ điều chỉnh lịch học khi ngập lụt để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên

TPO - Trước tình trạng ngập sâu do triều cường, mưa lớn thời gian gần đây, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, UBND TP. Cần Thơ vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ dự báo triều cường, khu vực ngập sâu để điều tiết thời gian đến trường và tan học cho phù hợp.

Hơn 2 tháng nay, tại Cần Thơ, lũ cao kết hợp với các đợt triều cường được ghi nhận ở mức lịch sử, làm nhiều tuyến đường, khu dân cư trung tâm Cần Thơ ngập sâu và kéo dài. Tình trạng ngập đã gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân, cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, chiều tối 23/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, Cần Thơ), trụ đèn chiếu sáng ở công viên rò rỉ điện đã giật tử vong 2 học sinh khi đạp xe vào công viên chơi.

Đường Lê Hồng Phong đoạn gần cầu Bình Thủy thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn, triều cường.

Người dân ở phường Bình Thủy (Cần Thơ) cũng phản ánh, một số đoạn trên đường Lê Hồng Phong thường xuyên bị ngập nước khiến mặt đường hư hỏng nặng, nhiều 'ổ gà, ổ voi' làm người đi đường gặp tai nạn. Người dân kiến nghị Thành phố có giải pháp khắc phục mặt đường đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân.

UBND phường Bình Thủy cũng ghi nhận tình trạng thường xuyên ngập sâu sau mưa lớn, triều cường xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Hồng Phong. Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường này đã kiến nghị Sở Xây dựng Cần Thơ quan tâm, đầu tư sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng, khơi thông thoát nước, đặt biển cảnh báo người đi đường...

Trước thực tế trên, để đảm bảo tính mạng, cuộc sống người dân, đặc biệt khi dự báo triều cường còn gây ngập sâu thời gian tới, UBND TP. Cần Thơ vừa tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương có giải pháp ứng phó.

Theo đó, lãnh đạo Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các xã/phường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động nắm bắt tình hình mưa lũ, triều cường. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng về công trình, đặc biệt công trình giao thông, điện, đê bao, vận hành hệ thống cống ngăn triều đảm bảo hiệu quả chống ngập trong thời gian triều cường dâng cao; thống kê thiệt hại nếu có và đề xuất phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại do triều cường, ngập úng...

Sở Xây dựng Cần Thơ được giao chủ trì rà soát toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư trên toàn địa bàn Thành phố thường xuyên bị ngập, lập bảng biểu các khu vực ngập, mức độ ngập sâu của từng nơi và thông tin để chính quyền, người dân chủ động phòng chống, ứng phó.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao căn cứ dự báo triều cường, khu vực ngập sâu để điều chỉnh thời gian đến trường và tan học phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên. Các sở ngành, địa phương phối hợp với công ty điện lực kiểm tra các công trình, mức độ an toàn điện, đảm bảo an toàn, đặc biệt các trường học, khu dân cư bị ngập sâu.

Nhiều 'ổ gà', 'ổ voi' xuất hiện trên một số tuyến đường ở trung tâm Cần Thơ sau ngập.