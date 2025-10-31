Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho dân, tập trung tìm kiếm người mất tích

TPO - Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khu vực miền Trung theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung; riêng đối với các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30/10 đến ngày 4/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn ra ở khu vực miền Trung.

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị chỉ đạo tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích.

Các địa phương cử lực lượng bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa.

Riêng với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Hai địa phương chỉ đạo đạo các lực lượng chức năng rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, bảo đảm cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng hoặc đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh.