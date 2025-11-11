Người dân muốn bỏ vòng xuyến tại trung tâm Vĩnh Long, Sở Xây dựng nói chưa cần

TPO - Người dân cho rằng nút giao có vòng xuyến trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ngày càng đông phương tiện, thường xuyên tai nạn, ùn ứ giờ cao điểm, nên kiến nghị bỏ vòng xuyến và thay bằng đèn tín hiệu. Dù vậy, Sở Xây dựng tỉnh này cho rằng xét trên thực tế giao thông tại nút giao vòng xuyến này vẫn đảm bảo, nên việc bỏ vòng xuyến tại thời điểm này chưa phù hợp.

Vòng xuyến tại giao đường Trần Phú - Phạm Thái Bường - Phó Cơ Điều - Quốc lộ 53 trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Sở Xây dựng Vĩnh Long vừa trả lời kiến nghị của người dân về việc bỏ vòng xuyến và cải tạo nút giao đoạn Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo người dân, đoạn vòng xuyến trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (đường Trần Phú, phường Phước Hậu) giao thông phức tạp, đông đúc, lộn xộn. Đặc biệt, nút giao có vòng xuyến thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn ứ giờ cao điểm nên kiến nghị bỏ vòng xuyến thay bằng đèn tín hiệu giao thông. Người dân cũng kiến nghị bỏ dải phân cách, cải tạo vỉa hè, xử lý tình trạng lấn chiếm gây mất an toàn giao thông...

Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết qua ý kiến các đơn vị liên quan và kiểm tra thực tế cho thấy, tại nút giao vòng xuyến trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vào giờ cao điểm lưu lượng phương tiện tăng, lưu thông chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Thực tế cho thấy vòng xuyến vẫn đảm bảo an toàn giao thông, nên việc phá bỏ vòng xuyến thay bằng đèn tín hiệu vào thời điểm này không phù hợp.

Tương tự, với kiến nghị xét dải phân cách, theo Sở Xây dựng Vĩnh Long cũng không phù hợp, nguy cơ xung đột giao thông sẽ tăng cao.

Với các kiến nghị sửa chữa vỉa hè, giải tỏa người dân lấn chiếm vỉa hè... Sở Xây dựng Vĩnh Long đã đề nghị UBND phường Phước Hậu có ý kiến xử lý theo thẩm quyền.