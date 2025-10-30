Xe tải lật xuống ruộng, Quốc lộ 54 qua Vĩnh Long ùn tắc

TPO - Trưa 30/10, một chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 54 đoạn qua xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long bị lật xuống ruộng. Để cứu hộ chiếc xe gặp nạn, lực lượng chức năng phải chặn toàn bộ phương tiện qua lại khu vực tai nạn, khiến việc lưu thông qua khu vực này tạm thời gián đoạn.

Theo nhân chứng kể lại, chiếc xe tải gặp nạn lưu thông trên Quốc lộ 54 theo hướng Cầu Kè (Trà Vinh cũ) về Trà Ôn. Khi đến đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Xuân thì lật ngang xuống ruộng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Để triển khai công tác cứu hộ, cẩu xe, lực lượng chức năng tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua vị trí tai nạn, hướng dẫn người dân chuyển hướng đi đường khác để tiếp tục hành trình.

Quốc lộ 54 là tuyến đường quan trọng nối tỉnh Trà Vinh với Vĩnh Long cũ (nay cùng tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, đoạn đường qua tỉnh Vĩnh Long cũ nhỏ hẹp, thường hư hỏng, xuống cấp, trong khi phương tiện lưu thông hàng ngày đông.

Hiện trường vụ việc lúc hơn 13h chiều nay.

Chiếc xe tải lật ngang xuống ruộng.