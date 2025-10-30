Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải lật xuống ruộng, Quốc lộ 54 qua Vĩnh Long ùn tắc

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 30/10, một chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 54 đoạn qua xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long bị lật xuống ruộng. Để cứu hộ chiếc xe gặp nạn, lực lượng chức năng phải chặn toàn bộ phương tiện qua lại khu vực tai nạn, khiến việc lưu thông qua khu vực này tạm thời gián đoạn.

Theo nhân chứng kể lại, chiếc xe tải gặp nạn lưu thông trên Quốc lộ 54 theo hướng Cầu Kè (Trà Vinh cũ) về Trà Ôn. Khi đến đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Xuân thì lật ngang xuống ruộng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Để triển khai công tác cứu hộ, cẩu xe, lực lượng chức năng tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua vị trí tai nạn, hướng dẫn người dân chuyển hướng đi đường khác để tiếp tục hành trình.

Quốc lộ 54 là tuyến đường quan trọng nối tỉnh Trà Vinh với Vĩnh Long cũ (nay cùng tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, đoạn đường qua tỉnh Vĩnh Long cũ nhỏ hẹp, thường hư hỏng, xuống cấp, trong khi phương tiện lưu thông hàng ngày đông.

tp-xe-2.jpg
Hiện trường vụ việc lúc hơn 13h chiều nay.
tp-xe-3.jpg
Chiếc xe tải lật ngang xuống ruộng.
tp-xe.jpg
Lực lượng chức năng tạm thời cấm đường để cứu hộ xe tải gặp nạn.
Cảnh Kỳ
#xe tải lật #quốc lộ 54 #ùn tắc giao thông #Vĩnh Long #tai nạn giao thông #đường sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục