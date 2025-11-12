Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nguyên nhân hàng chục tấn cá điêu hồng chết nhiều chưa từng có ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 10 ngày, từ khi cá điêu hồng nuôi lồng bè chết nhiều chưa từng có tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ, ngành chức năng địa phương thống kê 8 hộ nuôi có cá chết với số lượng hàng chục tấn. Nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết do thiếu oxy cục bộ.

Sau hơn 10 ngày, từ khi cá điêu hồng nuôi lồng bè chết bất thường, đến nay các hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa thả nuôi lại do lo ngại nguồn nước chưa đảm bảo, và thiếu vốn tái đầu tư.

dsc03989.jpg
Hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè chết khi sắp thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Vui (phường Hưng Phú, Cần Thơ) cho biết, gia đình có khoảng 9 tấn cá bị chết, với giá cá thương phẩm 28.000 đồng/kg, gia đình ông thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Sau khi cá chết đã được thu gom hết, gia đình ông Vui chưa dám mua giống thả lại, do chưa biết nguyên nhân cá chết trước đó. “Giờ thả lỡ bị chết nữa, mong ngành chức năng sớm công bố nguyên nhân cá chết vừa rồi”, ông Vui lo ngại.

Cũng mất trắng 2 bè cá, ông Nguyễn Văn Ở (phường Hưng Phú) rầu rĩ khi giờ không còn vốn đầu tư lại.

Tại xã Châu Thành, ông Bùi Văn Vũ cho biết, ông có 2 bè cá bị chết, tổng sản lượng 15 tấn cá thương phẩm, ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. Ông cũng lo ngại về nguồn nước chưa đảm bảo nên ông chưa dám thả cá mới. “Sự cố này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, mong ban ngành xác minh rõ nguyên nhân, có biện pháp hỗ trợ vốn để chúng tôi vượt qua khó khăn”, ông Vũ kiến nghị.

img20251108082133.jpg
Các hộ nuôi đang "treo bè" chưa dám tái thả.

Đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, khi nhận thông tin về sự cố cá chết, ngay trong ngày 31/10 đoàn kiểm tra đã đến khảo sát thực tế, lấy mẫu cá, nước kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân. Bước đầu xác định được 8 hộ bị thiệt hại.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Cần Thơ cho biết, nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết do thiếu oxy cục bộ. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như sục khí để tăng hàm lượng oxy, sau đó tình trạng cá chết đã không còn xảy ra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 30 đến sáng 31/10, cá điêu hồng của người dân nuôi trong lồng bè tại rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) chết hàng loạt. Cá nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi, nước chuyển màu vàng đục, chủ bè cá thất thần vì thiệt hại nặng. Đây là lần đầu tiên chủ bè nuôi thấy cá chết nhiều như vậy.

Cảnh Kỳ
#cá chết #Cần Thơ #nuôi trồng #nguyên nhân #hỗ trợ #thủy sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục