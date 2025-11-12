Nguyên nhân hàng chục tấn cá điêu hồng chết nhiều chưa từng có ở Cần Thơ

TPO - Sau hơn 10 ngày, từ khi cá điêu hồng nuôi lồng bè chết nhiều chưa từng có tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ, ngành chức năng địa phương thống kê 8 hộ nuôi có cá chết với số lượng hàng chục tấn. Nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết do thiếu oxy cục bộ.

Sau hơn 10 ngày, từ khi cá điêu hồng nuôi lồng bè chết bất thường, đến nay các hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa thả nuôi lại do lo ngại nguồn nước chưa đảm bảo, và thiếu vốn tái đầu tư.

Hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè chết khi sắp thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Vui (phường Hưng Phú, Cần Thơ) cho biết, gia đình có khoảng 9 tấn cá bị chết, với giá cá thương phẩm 28.000 đồng/kg, gia đình ông thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Sau khi cá chết đã được thu gom hết, gia đình ông Vui chưa dám mua giống thả lại, do chưa biết nguyên nhân cá chết trước đó. “Giờ thả lỡ bị chết nữa, mong ngành chức năng sớm công bố nguyên nhân cá chết vừa rồi”, ông Vui lo ngại.

Cũng mất trắng 2 bè cá, ông Nguyễn Văn Ở (phường Hưng Phú) rầu rĩ khi giờ không còn vốn đầu tư lại.

Tại xã Châu Thành, ông Bùi Văn Vũ cho biết, ông có 2 bè cá bị chết, tổng sản lượng 15 tấn cá thương phẩm, ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. Ông cũng lo ngại về nguồn nước chưa đảm bảo nên ông chưa dám thả cá mới. “Sự cố này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, mong ban ngành xác minh rõ nguyên nhân, có biện pháp hỗ trợ vốn để chúng tôi vượt qua khó khăn”, ông Vũ kiến nghị.

Các hộ nuôi đang "treo bè" chưa dám tái thả.

Đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, khi nhận thông tin về sự cố cá chết, ngay trong ngày 31/10 đoàn kiểm tra đã đến khảo sát thực tế, lấy mẫu cá, nước kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân. Bước đầu xác định được 8 hộ bị thiệt hại.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Cần Thơ cho biết, nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết do thiếu oxy cục bộ. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như sục khí để tăng hàm lượng oxy, sau đó tình trạng cá chết đã không còn xảy ra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 30 đến sáng 31/10, cá điêu hồng của người dân nuôi trong lồng bè tại rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) chết hàng loạt. Cá nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi, nước chuyển màu vàng đục, chủ bè cá thất thần vì thiệt hại nặng. Đây là lần đầu tiên chủ bè nuôi thấy cá chết nhiều như vậy.