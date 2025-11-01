Tướng công an: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường

TPO - Trong 10 tháng của năm 2025, địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 334 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép. Lực lượng chức năng xử phạt trên 4 tỷ đồng, khởi tố 8 vụ với 8 bị can, tịch thu hàng chục phương tiện vi phạm và trên 23.000m3 cát.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, công an tỉnh đã triển khai đồng loạt công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long bắt tàu hút cát trái phép trong đêm tại xã Lục Sĩ Thành hôm 27/10. Khi bị bắt, 4 người trên tàu nhảy sông tẩu thoát.

Kết quả, tới hết tháng 10/2025, toàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 334 vụ, 442 đối tượng vi phạm khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép. Lực lượng chức năng đã xử phạt trên 4 tỷ đồng, tịch thu 11 phương tiện vi phạm và trên 23.000m3 cát. Trong đó, khởi tố 8 vụ với 8 bị can, và 2 vụ việc đang xem xét khởi tố.

Tại buổi làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Long mới đây, Thiếu tướng Hà Xuân Duy - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường, không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong dư luận.

Thiếu tướng Duy cũng yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khoáng sản, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các phương tiện vận chuyển cát trái phép bị tạm giữ hôm 26/10 tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 135 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 7,6km, ảnh hưởng 521 hộ dân, thiệt hại ước tính gần 25 tỷ đồng. Ngoài yếu tố khách quan như triều cường, biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác cát trái phép cũng là một trong những nguyên nhân gây sạt lở, đặc biệt tại các cồn, cù lao.

Tại chuyến khảo sát thực tế sạt lở, vỡ đê mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu cho biết, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, lập chuyên án triệt phá, xử lý triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, đặc biệt với khai thác cát. Qua đó tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân và khôi phục trật tự quản lý tài nguyên, khoáng sản.