Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng nghìn tấn cá lồng bè bị chết, nhiều người dân trắng tay sau bão

Huỳnh Thủy

TPO - Mưa lớn kéo theo dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về với tốc độ mạnh, khiến hàng nghìn tấn cá trong lồng bè trên sông Krông Nô và Krông Ana chết hàng loạt.

Chiều 10/11, UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến vùng nuôi cá lồng bè trên sông Krông Nô và đoạn kè bờ sông Krông Ana chịu thiệt hại nặng nề.

Mưa lớn, dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về với tốc độ mạnh đã cuốn theo bùn đất, khiến cá trong các lồng bè chết hàng loạt.

tien-phong-4.jpg
tien-phong-5.jpg
Cá diêu hồng bị chết ngộp do mưa lũ.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Krông Ana có 199 lồng của 10 hộ dân bị ảnh hưởng. Ước tính, hơn 1.168 tấn cá diêu hồng bị chết, gây thiệt hại hơn 46,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một hộ nuôi ao cũng chịu thiệt hại khoảng 300kg cá, trị giá 20 triệu đồng.

Không chỉ Krông Ana, từ ngày 6–8/11, bão số 13 cũng gây mưa lớn tại thôn Quỳnh Ngọc 1 và Ea Tung (xã Ea Na), làm thiệt hại nặng vùng nuôi cá trên sông Sêrêpôk. Dù không gây thiệt hại về người và nhà ở, nhưng lĩnh vực thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nhất. Qua rà soát, có 48 lồng của 2 hộ bị thiệt hại, tổng thể tích 13.824m³, với tổng giá trị ước khoảng 3,35 tỷ đồng.

tien-phong-2.jpg
Người dân buồn bã vì cá chết hàng loạt.

Trên bờ sông, những người nuôi cá cố cứu vớt từng con cá còn sống sót. Bà Võ Thị Thu, một hộ nuôi cá lồng ở Ea Na nghẹn ngào: “Gia đình tôi nuôi 24 lồng, mỗi lồng khoảng 10 tấn. Giờ cá chết nổi trắng mà đau lòng lắm”.

Cũng chung cảnh ngộ, anh Đỗ Văn Công cho biết toàn bộ 11 lồng cá của gia đình gần như mất trắng: “Giờ cá đã chết gần hết rồi. Tôi đang cố vớt những con cá còn sống, cá lừ đừ để bán gỡ được đồng nào hay đồng đó”.

tien-phong-1.jpg
Người dân đau xót vớt cá chết.

Theo thống kê của địa phương, toàn khu vực sông Krông Ana hiện có khoảng 50 hộ với gần 300 lồng nuôi. Mưa lũ sau bão số 13 khiến nước dâng nhanh, đục và thiếu oxy – nguyên nhân chính dẫn đến cá chết hàng loạt.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ trước mắt cho người dân. Đồng thời, khuyến cáo các hộ nuôi cần cân nhắc thời vụ, vị trí đặt lồng và chủ động phương án phòng tránh thiên tai trong thời gian tới.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #cá chết #thiệt hại #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục