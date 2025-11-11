Hàng nghìn tấn cá lồng bè bị chết, nhiều người dân trắng tay sau bão

TPO - Mưa lớn kéo theo dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về với tốc độ mạnh, khiến hàng nghìn tấn cá trong lồng bè trên sông Krông Nô và Krông Ana chết hàng loạt.

Chiều 10/11, UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến vùng nuôi cá lồng bè trên sông Krông Nô và đoạn kè bờ sông Krông Ana chịu thiệt hại nặng nề.

Mưa lớn, dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về với tốc độ mạnh đã cuốn theo bùn đất, khiến cá trong các lồng bè chết hàng loạt.

Cá diêu hồng bị chết ngộp do mưa lũ.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Krông Ana có 199 lồng của 10 hộ dân bị ảnh hưởng. Ước tính, hơn 1.168 tấn cá diêu hồng bị chết, gây thiệt hại hơn 46,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một hộ nuôi ao cũng chịu thiệt hại khoảng 300kg cá, trị giá 20 triệu đồng.

Không chỉ Krông Ana, từ ngày 6–8/11, bão số 13 cũng gây mưa lớn tại thôn Quỳnh Ngọc 1 và Ea Tung (xã Ea Na), làm thiệt hại nặng vùng nuôi cá trên sông Sêrêpôk. Dù không gây thiệt hại về người và nhà ở, nhưng lĩnh vực thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nhất. Qua rà soát, có 48 lồng của 2 hộ bị thiệt hại, tổng thể tích 13.824m³, với tổng giá trị ước khoảng 3,35 tỷ đồng.

Người dân buồn bã vì cá chết hàng loạt.

Trên bờ sông, những người nuôi cá cố cứu vớt từng con cá còn sống sót. Bà Võ Thị Thu, một hộ nuôi cá lồng ở Ea Na nghẹn ngào: “Gia đình tôi nuôi 24 lồng, mỗi lồng khoảng 10 tấn. Giờ cá chết nổi trắng mà đau lòng lắm”.

Cũng chung cảnh ngộ, anh Đỗ Văn Công cho biết toàn bộ 11 lồng cá của gia đình gần như mất trắng: “Giờ cá đã chết gần hết rồi. Tôi đang cố vớt những con cá còn sống, cá lừ đừ để bán gỡ được đồng nào hay đồng đó”.

Người dân đau xót vớt cá chết.

Theo thống kê của địa phương, toàn khu vực sông Krông Ana hiện có khoảng 50 hộ với gần 300 lồng nuôi. Mưa lũ sau bão số 13 khiến nước dâng nhanh, đục và thiếu oxy – nguyên nhân chính dẫn đến cá chết hàng loạt.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ trước mắt cho người dân. Đồng thời, khuyến cáo các hộ nuôi cần cân nhắc thời vụ, vị trí đặt lồng và chủ động phương án phòng tránh thiên tai trong thời gian tới.