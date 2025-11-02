Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Vân Đồn

Hoàng Dương
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa công bố nguyên nhân khiến nhiều bè nuôi cá biển ở đặc khu Vân Đồn chết hàng loạt.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi ghi nhận cá nuôi (cá song, cá giò, cá chim vây vàng) chết tại vùng nuôi thôn Cặp Tiên, Đặc khu Vân Đồn, trong tháng 10 các đơn vị chuyên môn gồm Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc, đã lấy mẫu, phân tích hiện trường.

1000005422.jpg
Cá chết hàng loạt ở đặc khu Vân Đồn.

Kết quả cho thấy không phát hiện tảo độc trong các mẫu nước; nhiều chỉ tiêu môi trường như pH (độ axit–kiềm), DO (oxy hòa tan), độ mặn, COD (nhu cầu oxy hóa học), N-NO₂⁻ (nitơ dạng nitrit), H₂S (hydro sulfua), P-PO₄³⁻ (phốt pho dạng phốt phát), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), sắt đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Tuy vậy, một số điểm quan trắc ghi nhận độ kiềm thấp hơn giới hạn và N-NH₄⁺ (nitơ dạng amoni) không phù hợp. Đáng chú ý, độ mặn chỉ ở mức 20‰, là bằng chứng cho thấy vùng nuôi vừa trải qua pha loãng quy mô lớn bởi nước ngọt sau đợt mưa bão.

Theo cơ quan chuyên môn, các biến động đột ngột này làm suy giảm “môi trường nền”, gây bất lợi cho sức khỏe và khả năng chống chịu của cá nuôi, từ đó kích hoạt hiện tượng chết rải rác đến hàng loạt.

1000005428.jpg
Lực lượng chức năng lấy mẫu nước khu vực xảy ra cá chết.

Đặc biệt, ngày 22/10, xét nghiệm bổ sung của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản) đã phát hiện trùng lông Cryptocaryon sp trên các mẫu cá.

Theo cơ quan chuyên môn, trùng lông (Cryptocaryon sp) là ký sinh trùng gây tổn thương da, vây, mang và mắt cá.

Khi ký sinh mạnh ở mang, chúng phá hủy phiến mang, cản trở hô hấp khiến cá thở nhanh và có thể chết do ngạt.

Vết thương hở do ký sinh trùng gây ra cũng tạo điều kiện vi khuẩn, nấm xâm nhập, làm cá bị lở loét, hoại tử vây, bỏ ăn, bơi lờ đờ, tách đàn và có thể chết rải rác đến hàng loạt sau 3-7 ngày.

1000005430.jpg
Phát hiện trùng lông Cryptocaryon sp trên các mẫu cá chết ở Vân Đồn.

Dựa trên kết quả xét nghiệm và diễn biến thực tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đặc khu Vân Đồn thông tin kết quả giám sát dịch bệnh đến các cơ sở nuôi thủy sản trong khu vực, thống kê thiệt hại, tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh và chất lượng môi trường nước, hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản, thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại. Thu gom, tiêu hủy xác cá đúng quy định nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước.

Vệ sinh lồng bè và dụng cụ bằng chất sát khuẩn được phép sử dụng. Chỉ tái thả giống khi chất lượng nước đảm bảo. Mua giống từ cơ sở được cấp phép, có chứng nhận nguồn gốc và kiểm dịch.

Hạn chế dùng cá tạp làm thức ăn, bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho cá khi giao mùa. Báo ngay cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện bất thường.

Hoàng Dương
#cá chết Vân Đồn #Cryptocaryon sp #nuôi trồng thủy sản #biến động môi trường #dịch bệnh thủy sản #nuôi cá biển #quản lý thủy sản

