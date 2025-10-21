Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đặc khu Vân Đồn

TPO - Nhiều ngày nay, cá chim vây vàng chết bất thường ở khu vực thôn Cặp Tiên, đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) khiến nhiều hộ nuôi cá lồng bè từ 5-6 tháng tuổi thiệt hại nặng.

Theo đó, từ ngày 13/10, tại khu vực thôn Cặp Tiên (vùng biển phía dưới cầu 1, Vân Đồn), nhiều hộ nuôi cá lồng bè ghi nhận cá chim vây vàng chết hàng loạt, chủ yếu ở các lồng đã thả nuôi 5-6 tháng tuổi, chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Vân Đồn.

Trước tình hình này, UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Dịch vụ công ích kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, lấy mẫu cá và nước gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

UBND đặc khu yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát chính xác diện tích và số lượng lồng bị thiệt hại. Hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác cá xuống biển, sông hay nơi công cộng. Đồng thời lấy mẫu cá chết và mẫu nước gửi cơ quan chức năng, kịp thời thông tin nguyên nhân và cảnh báo dịch bệnh (nếu có) cho người nuôi.

Đối với các hộ nuôi, địa phương đề nghị tạm dừng thả giống mới tại khu vực đang xảy ra hiện tượng cá chết cho đến khi môi trường được xác nhận an toàn. Thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Người nuôi cần theo dõi sức khỏe đàn cá, giảm mật độ trong thời điểm giao mùa, hạn chế gây trầy xước, ưu tiên thức ăn công nghiệp thay cá tạp, bổ sung vitamin và Beta-Glucan để tăng sức đề kháng, vệ sinh, khử trùng lồng bè và dụng cụ thường xuyên.

Việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường phải nằm trong danh mục được phép, còn hạn sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng. Không dùng thuốc của người cho thủy sản, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác hoặc đã hết hạn. Các hộ cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo dịch bệnh để chủ động biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cán bộ thú y cơ sở hoặc cơ quan thú y thủy sản gần nhất để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị các hộ nuôi nghiêm túc chấp hành và phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường biển, nhằm ổn định sản xuất, hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.