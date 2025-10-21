Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đặc khu Vân Đồn

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ngày nay, cá chim vây vàng chết bất thường ở khu vực thôn Cặp Tiên, đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) khiến nhiều hộ nuôi cá lồng bè từ 5-6 tháng tuổi thiệt hại nặng.

Theo đó, từ ngày 13/10, tại khu vực thôn Cặp Tiên (vùng biển phía dưới cầu 1, Vân Đồn), nhiều hộ nuôi cá lồng bè ghi nhận cá chim vây vàng chết hàng loạt, chủ yếu ở các lồng đã thả nuôi 5-6 tháng tuổi, chưa rõ nguyên nhân.

1000004969.jpg
Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Vân Đồn.

Trước tình hình này, UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Dịch vụ công ích kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, lấy mẫu cá và nước gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

UBND đặc khu yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát chính xác diện tích và số lượng lồng bị thiệt hại. Hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác cá xuống biển, sông hay nơi công cộng. Đồng thời lấy mẫu cá chết và mẫu nước gửi cơ quan chức năng, kịp thời thông tin nguyên nhân và cảnh báo dịch bệnh (nếu có) cho người nuôi.

Đối với các hộ nuôi, địa phương đề nghị tạm dừng thả giống mới tại khu vực đang xảy ra hiện tượng cá chết cho đến khi môi trường được xác nhận an toàn. Thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Người nuôi cần theo dõi sức khỏe đàn cá, giảm mật độ trong thời điểm giao mùa, hạn chế gây trầy xước, ưu tiên thức ăn công nghiệp thay cá tạp, bổ sung vitamin và Beta-Glucan để tăng sức đề kháng, vệ sinh, khử trùng lồng bè và dụng cụ thường xuyên.

Việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường phải nằm trong danh mục được phép, còn hạn sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng. Không dùng thuốc của người cho thủy sản, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác hoặc đã hết hạn. Các hộ cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo dịch bệnh để chủ động biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cán bộ thú y cơ sở hoặc cơ quan thú y thủy sản gần nhất để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị các hộ nuôi nghiêm túc chấp hành và phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường biển, nhằm ổn định sản xuất, hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hoàng Dương
#cá chim vây vàng #Vân Đồn #dịch bệnh thủy sản #nuôi trồng thủy sản #thiệt hại cá chết #kiểm tra môi trường #phòng chống dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục