Xã hội

Google News

Lũ ống ở Quảng Ngãi làm chết 45 tấn cá tầm, thiệt hại gần 8 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc
TPO - Mưa lớn kéo dài, lũ ống đổ về làm trôi, đứt và vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của các hộ dân tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), khiến 45 tấn cá tầm chết, thiệt hại gần 8 tỷ đồng.

Ngày 16/10, ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ống dẫn nước vào các bể cá nuôi cá tầm của một số hộ dân trên địa bàn bị vỡ, khiến cá bị sốc, thiếu oxy và chết.

Cụ thể, trong hai ngày 14 và 15/10/2025, trên địa bàn thôn Đăk Tăng xã Măng Đen xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến lũ ống đổ về làm trôi và đứt, vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng và trại cá tầm của hộ ông Trần Thanh Bình (thôn Vi Xây, xã Măng Đen).

a50376826298efc6b689-7214.jpg
Mưa lớn, kéo dài khiến lũ ống đổ về làm trôi và đứt, vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm khiến hơn 45 tấn cá chết.

Qua thống kê có khoảng 45 tấn cá tầm, chủ yếu là loại 2 - 3 kg/con bị thiệt hại. Trong đó, Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng thiệt hại khoảng 30 tấn cá, trị giá khoảng 5,2 tỷ đồng (bao gồm 1 tỷ đồng chi phí sửa chữa ống dẫn nước).

Trại nuôi của ông Trần Thanh Bình thiệt hại khoảng 15 tấn cá trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng (bao gồm 300 triệu đồng sửa chữa, khắc phục đường ống). Tổng thiệt hại 7,7 tỷ đồng.

ee91233a3720ba7ee331.jpg
eb1a86a692bc1fe246ad-6930.jpg
Ước tổng thiệt hại khoảng 7,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị nuôi cá đã khẩn trương hàn nối đường ống và vệ sinh bể nuôi. Hiện tại, tình trạng cá chết thêm đã được kiểm soát. Công tác xử lý lượng cá chết đang được triển khai theo quy định.

“UBND xã Măng Đen đã kịp thời báo cáo lên Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp, đề xuất các phương án hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ nuôi và hợp tác xã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại sản xuất”, ông Thắng nói.

Nguyễn Ngọc
