Xã hội

Google News

Cá chết trắng, san hô gãy rạp dưới đáy biển ở Khánh Hòa

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hình ảnh hàng loạt cá biển chết trắng và san hô gãy rạp dưới đáy biển ở Hòn Bạc - vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa do một tài khoản mạng xã hội đăng tải thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra sự việc.

Cá chết trắng dưới đáy biển ở khu vực vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Video: Q.H.

Những ngày qua, anh Nguyễn Quang Huy (huấn luyện viên lặn biển ở tỉnh Khánh Hòa) đã chia sẻ hình ảnh hàng loạt cá biển chết trắngsan hô bị gãy ngang dưới đáy biển ở Hòn Bạc - vịnh Nha Phu (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Anh Huy cho biết, những hình ảnh này do một nhóm du khách Đức ghi lại được vào ngày 15/8 trong lúc lặn biển ở khu vực trên. Nhiều hướng dẫn viên đi lặn khác cũng chứng kiến tình trạng này.

cachet-3.jpg
Du khách ngỡ ngàng trước hình ảnh cá chết trắng dưới đáy biển. Ảnh: Q.H.

Cảnh tượng hàng chục xác cá nổi lềnh bềnh, nằm rải rác dưới đáy biển khiến các hướng dẫn viên lặn biển cũng như nhiều du khách hết sức ngỡ ngàng. "Các rạn san hô cứng bị gãy kiểu phạt ngang, tan hoang và trơ trọi. Đây có thể là kết quả của những trái mìn được cho nổ tầng lửng và tầng đáy", anh Huy nhận định.

Theo anh Huy, khi mìn phát nổ dưới nước, sóng xung kích lan tỏa mạnh khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như khi va đập bởi neo tàu. "Năm 2019 và 2020, tôi từng hai lần chứng kiến hai trái mìn nổ ở xa nhưng áp lực nước làm tim tôi đập mạnh. Lúc này tôi đang dạy lặn ở độ sâu 21m thuộc một vùng biển ở Quy Nhơn. Khi nổi lên mặt nước, tôi đã thấy rất nhiều xác cá nổi gần đó", anh Huy kể.

1-min.jpg
Tình trạng cá chết hàng loạt cho thấy dấu hiệu của việc đánh bắt cá bằng mìn nổ. Ảnh: Q.H.

Anh Huy cũng hy vọng những bài đăng cảnh báo của anh sẽ lan tỏa được đến nhiều người, có thể thay đổi được phần nào ý thức về đánh bắt thuỷ hải sản an toàn, hạn chế sử dụng các nguyên liệu nổ tự chế khi đánh bắt gây nguy hiểm và hủy hoại môi trường biển nghiêm trọng.

cachet-1.jpg
Ngoài cá biển, rất nhiều san hô đã bị gãy ngang và chết. Ảnh: Q.H.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo Khánh Hòa cho biết, qua các hình ảnh ban đầu có thể nhận định dấu hiệu của việc đánh cá bằng chất nổ. Nhưng để chính xác hơn thì các cơ quan chức năng phải tiến hành thẩm định lại. Đơn vị này cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa để phối hợp với các lực lượng liên quan vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm.

Vịnh Nha Phu là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Việc cá chết hàng loạt không chỉ hủy hoại môi trường biển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa, đặc biệt khi khu vực này thu hút rất nhiều khách du lịch lặn biển quốc tế.

Thanh Thanh
#cá chết #san hô #vịnh Nha Phu #đáy biển #lặn biển #Khánh Hòa

