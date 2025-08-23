Thứ trưởng Bộ Văn hóa nói lý do loại đơn đăng ký diễu binh, diễu hành của NSND Xuân Bắc

TPO - Dù đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm nhưng NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - không thể góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Lý do được Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Lê Hải Bình tiết lộ trong họp báo tổ chức chiều 22/8.

Tại họp báo về các hoạt động trong triển lãm thành tựu 80 năm đất nước và lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) giao nhiệm vụ phụ trách đội hình diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng.

13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Tri thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - thông tin về 13 khối quần chúng tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Minh.

“Các nghệ sĩ tham gia diễu binh diễu hành với khí thế hừng hực. Đến bây giờ chúng tôi vẫn nhận được tin nhắn xin tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay ra Hà Nội để tham gia. Đến nay lực lượng của chúng tôi bao gồm nhiều NSND, NSƯT, nghệ sĩ nổi tiếng của các nhà hát, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật... tham gia. Rất nhiều nghệ sĩ nhắn tin xin tham gia từ sớm", NSND Xuân Bắc nêu.

NSND Xuân Bắc nhắc tới rapper Đen - người đầu tiên nhắn tin xin tham gia diễu binh, diễu hành. Sau đó là loạt nghệ sĩ khác như Tăng Duy Tân, Trang Pháp, Trần Tùng Anh, Tuấn Cry, Hoàng Thùy Linh, Trương Quỳnh Anh, MONO, Lâm Vỹ Dạ, các Hoa, Á hậu… đều mong muốn được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

NSND Xuân Bắc động viên nghệ sĩ sau buổi hợp luyện lần thứ 1 được tổ chức ngày 21/8.

"Tất cả mọi người đều mong muốn đóng góp cho ngày đại lễ. Những ngày qua, các khối diễu binh, diễu hành đều tham gia tập luyện với tinh thần rất cao. Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khuỵu mới chịu thua. Tinh thần tập luyện luôn hừng hực", NSND Xuân Bắc nêu.

Tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cũng nói vui rằng đã loại đơn đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành của NSND Xuân Bắc. “Trong rất nhiều đơn xin được tham gia diễu binh, diễu hành… chúng tôi loại đơn của NSND Xuân Bắc vì anh còn làm công tác quản lý", Thứ trưởng Lê Hải Bình nêu.