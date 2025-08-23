Vụ người phụ nữ mất tích bí ẩn ở Ninh Bình: Tìm thấy thi thể trên núi đá

TPO - Sáng 23/8, sau ba ngày triển khai lực lượng tìm kiếm, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh) - người mất tích từ ngày 20/8 khi lên núi bắt ốc.

Theo thông tin từ hiện trường, lực lượng chức năng cùng dân quân và người dân địa phương bắt đầu tỏa đi tìm kiếm từ sáng sớm. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đầu giờ sáng một thành viên trong đoàn đã phát hiện vị trí của bà Vân. Khi được phát hiện, bà Vân đã tử vong.

Vị trí phát hiện thi thể bà Vân.

Vị trí phát hiện thi thể bà Vân nằm tại khu vực gần đỉnh núi cao, có địa hình hiểm trở, núi đá tai mèo dựng đứng và rất ít người qua lại. Do địa hình phức tạp, chỉ một số ít người trong đội tìm kiếm có thể tiếp cận vị trí gặp nạn, việc đưa thi thể nạn nhân xuống núi gặp nhiều khó khăn.

Địa hình hiểm trở, khó khăn trong việc tiếp cận.

Hiện cơ quan công an và các lực lượng chức năng đang tổ chức tiếp cận hiện trường, đồng thời tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Vân.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 20/8, bà Vân đi lên núi bắt ốc còi như thường lệ, mang theo một chiếc bao đựng ốc, không đem điện thoại. Đến tối cùng ngày, khi bà không trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, công an xã Tân Thanh cùng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh cơ sở và người dân địa phương đã được huy động. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi khu vực núi rộng, nhiều điểm điện thoại không có sóng, liên lạc hạn chế.