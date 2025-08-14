Cá chết nổi trắng tại hồ điều hòa công viên trung tâm ở Hà Tĩnh

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá để chôn lấp, tiêu hủy, giảm thiểu mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm.

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn gần như năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng. Nguyên nhân chính do sốc nhiệt và tảo phát triển mạnh, làm hàm lượng oxy trong nước giảm. Trước đây, cơ quan chuyên môn trung ương từng phối hợp địa phương khảo sát, tìm giải pháp xử lý tảo nhưng chi phí thực hiện rất lớn.