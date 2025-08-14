Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cá chết nổi trắng tại hồ điều hòa công viên trung tâm ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại hồ điều hòa công viên trung tâm hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi nồng nặc.

Cá chết nổi trắng hồ điều hòa công viên trung tâm (Clip: Hoài Nam)
b44fff1d400cc852911d.jpg
Ngày 13/8, tại hồ điều hòa công viên trung tâm (hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi nồng nặc.
4044ef115000d85e8111.jpg
Ghi nhận trong ngày hôm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, trên mặt hồ và dọc các bờ xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ chết lềnh bềnh.
93510800b7113f4f6600.jpg
Cá trôi dạt thành từng mảng kéo dài hàng chục mét. Xác cá phân hủy kết hợp thời tiết oi bức khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan.
bc293678896901375878.jpg
Theo người dân sống gần hồ, hiện tượng cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12/8 và tăng mạnh vào sáng 13/8. Đặc biệt đến chiều nay, số lượng cá chết nổi trắng lên mặt hồ.
50b344e1fbf073ae2ae1.jpg
f64a491ff60e7e50271f.jpg
2c6ef03e4f2fc7719e3e.jpg
Nhiều người dân cũng cho biết, hiện tượng cá chết cũng thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào những thời điểm nắng nóng kéo dài.
dfeb431e060e8e50d71f.jpg
Người dân mong muốn ngoài giải pháp thu gom và tiêu hủy khi cá chết, cần có biện pháp chủ động như thường xuyên theo dõi chất lượng nước, đồng thời cần tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường hồ.
4ecfc03585250d7b5434.jpg
Cá chết được vớt lên bờ để đưa đi tiêu huỷ.

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá để chôn lấp, tiêu hủy, giảm thiểu mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm.

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn gần như năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng. Nguyên nhân chính do sốc nhiệt và tảo phát triển mạnh, làm hàm lượng oxy trong nước giảm. Trước đây, cơ quan chuyên môn trung ương từng phối hợp địa phương khảo sát, tìm giải pháp xử lý tảo nhưng chi phí thực hiện rất lớn.

Hoài Nam
