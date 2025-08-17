Giăng lưới vớt cá chết nổi trắng trên kênh hào thành cổ Vinh

Tối 16/8, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, công ty môi trường đang khẩn trương xử lý, thu gom cá chết ở kênh hào thành cổ Vinh.

Cá chết trắng ở kênh hào thành cổ Vinh

Nguyên nhân cá chết ở hào thành cổ Vinh được cho do mưa lớn khiến nguồn nước thay đổi đột ngột, dẫn đến hiện tượng cá chết.

“Hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra, những năm trước cũng từng có. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức vớt cá chết, dọn vệ sinh môi trường để tránh ô nhiễm lan rộng”, ông Diệu nói.

Cá chết dọc kênh hào thành cổ Vinh chiều 16/8

Chiều cùng ngày, nhiều hộ dân sống dọc kênh hào thành cổ Vinh phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt. Từng đoạn kênh, xác cá nổi dày đặc, tập trung thành từng mảng, bốc mùi khó chịu.

“Cả tuyến kênh dài hơn trăm mét, nước đen như mực, cá chết nổi trắng. Nhiều đoạn cá chết dồn lại một góc, bắt đầu phân hủy, mùi hôi bốc lên rất khó chịu”, một người dân sống cạnh kênh hào thành cổ Vinh chia sẻ.

Công nhân môi trường thu gom cá chết

Theo ghi nhận, loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Xác cá chết nhiều ngày đã phân hủy mạnh. Sau khi được gom lại, xác cá được vớt lên đem đi chôn lấp. Các công nhân môi trường giăng lưới, dùng vợt đi dọc theo hào thành cổ Vinh để vớt xác cá chết.

Tình trạng cá chết tại kênh hào thành cổ Vinh đã lặp lại nhiều năm nay. Dù được cơ quan chức năng xử lý tạm thời, song cứ đến những đợt mưa lớn hoặc thay đổi nguồn nước, cá lại chết hàng loạt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân quanh khu vực.

Thu gom cá chết đi chôn lấp

Quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m.

Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải...

Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh. Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.