Chủ tịch Cần Thơ mong người dân hiến kế cho chính quyền

TPO - Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phước Thới, sáng 16/11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên mong muốn, nhân dân chia sẻ trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiến kế đóng góp cho chính quyền.

Ông Võ Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thới (Cần Thơ) cho biết, thời gian qua nhân dân khu vực Trường Hòa đã tích cực hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào kết quả chung của phường.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi người dân tham dự ngày hội.

Theo ông Huy, chính quyền địa phương 2 cấp đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích mô hình kinh tế hộ gia đình, thương mại - dịch vụ nhỏ, tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, hội đoàn thể tạo điều kiện vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân khu vực Trường Hòa tiếp tục được nâng lên, hiện khu vực không còn hộ nghèo, còn 18 hộ cận nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện…

Phát biểu tại ngày hội, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ghi nhận những kết quả đạt được của khu vực Trường Hòa và phường Phước Thới thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi cho người dân, đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương trong công tác phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả của địa phương đã góp phần vào sự phát triển chung của Cần Thơ.

Bên cạnh đó, ông Tuyên cũng nhìn nhận, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn những điểm nghẽn, kịch bản tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, còn những khó khăn vướng mắc của 3 địa phương trước đây (trước sáp nhập) cần tháo gỡ.

Ông Tuyên chỉ ra, công tác giải quyết thủ tục hành chính khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nghẽn về phần mềm, chưa kịp thời gian. Một số phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả chưa cao, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, ma túy…

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Theo ông Tuyên, dự báo thời gian tới tình hình khách quan còn nhiều khó khăn thách thức, như xuất khẩu nông sản, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề. Thực tế thời gian qua đã minh chứng như triều cường gây ngập nhiều nơi, mỗi tháng ngập 2 đợt, mỗi đợt 4-5 ngày đã làm hạ tầng, đường sá xuống cấp, hư hỏng, đòi hỏi nguồn lực để khắc phục. Nhiều nguyên nhân dẫn đến ngập, trong đó có sụt lún do xây dựng công trình, khai thác nước ngầm.

Lưu ý công tác thời gian tới, người đứng đầu chính quyền Cần Thơ đề nghị, địa phương cần đoàn kết hơn nữa, để vượt qua những khó khăn, nhân dân, khu vực hết sức chia sẻ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Là người trực tiếp sản xuất, mong muốn người dân có những hiến kế cho chính quyền, đóng góp cho thành phố.

Đồng thời, ông Tuyên kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát huy mối đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau, chia sẻ, tạo điều kiện để cùng nhau làm ăn, ứng dụng khoa học công nghệ. Tích cực hơn nữa tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ môi trường trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Quan tâm công tác khuyến học, để các cháu đều đủ điều kiện đến trường. Kiên quyết đẩy lùi tội phạm, tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia không ma túy… Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-230” – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu.

Tuyên dương những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.