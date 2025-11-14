Phương án sáp nhập 3 công ty xổ số ở Cần Thơ

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố, trong đó có 3 công ty xổ số.

Sau hợp nhất, Cần Thơ có 1.440 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong số 20 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), có 6 DN do nhà nước sở hữu 100% vốn (gồm 3 công ty xổ số), có 14 DN có vốn nhà nước.

Về phương án sắp xếp, thành phố cơ cấu lại DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc DNNN chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược, những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực cần thiết mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Cụ thể, giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng.

Đối với 3 công ty xổ số (Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng) đều là DN có 100% vốn nhà nước, có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng nên việc thực hiện sáp nhập thành một công ty sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty xổ số đang có đóng góp rất lớn cho thu ngân sách thành phố mỗi năm (dự kiến 2026 đóng góp khoảng 25%), giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng rất nhiều.

Do đó, sau sáp nhập, đề xuất vẫn giữ số lượng ngày phát hành vé là 3 ngày như trước đây (thứ 4 xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng, thứ 7 xổ số Hậu Giang, ngày thứ 4 trùng nên kiến nghị Bộ Tài chính sắp xếp sang một ngày khác phù hợp) và giữ tên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho từng ngày phát hành.

Việc này nhằm đảm bảo tính kế thừa, duy trì và phát triển nguồn thu cho ngân sách thành phố, tạo việc làm ổn định cho người lao động, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển do sau sáp nhập lĩnh vực này trên địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang bị ảnh hưởng khá nhiều.

Sau sáp nhập, tổng vốn điều lệ hơn 1.604 tỷ đồng, quy mô DN tăng lên, do đó đề xuất mô hình quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc. Trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, 2 chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang. UBND thành phố cũng đang chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư các khoản đầu tư ngoài ngành.

Đối với các công ty cổ phần, cả 3 công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, Đô thị Cần Thơ và Công trình Đô thị Sóc Trăng không nằm trong danh mục nhà nước phải nắm giữ vốn, đề xuất thực hiện thoái vốn theo lộ trình do Thủ tướng quyết định tỷ lệ.

Đối với 5 DN lĩnh vực cấp nước, đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ vì nước sạch là sản phẩm thiết yếu không kém phần quan trọng so với điện…

Đối với các công ty cổ phần gồm Bến xe tàu Hậu Giang, Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, tuy không nằm trong tiêu chí phân loại nhà nước phải nắm giữ vốn nhưng do các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nên đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Với Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang, do nằm trong danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, nên đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Phương án cũng đề xuất giải thể 3 công ty. Cụ thể, Công ty Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả (thua lỗ liên tục), do vậy chủ sở hữu đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt nên có báo cáo Bộ Tài chính khó thực hiện thành công công tác thoái vốn. Còn Công ty Cổ phần Quy hoạch kiến trúc Hậu Giang thời gian qua hoạt động cũng không hiệu quả.