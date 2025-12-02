Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội quyết tâm giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông

Trường Phong
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

tienphong-2611ngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.

Theo Chương trình số 02, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 43 chỉ tiêu chính, 3 đột phá phát triển, 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường đổi mới, sáng tạo, vận dụng và thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước phục vụ sự phát triển Thủ đô; trọng tâm là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, 7 yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và tại các hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch; đảm bảo 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo cơ sở để các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Định kỳ hằng quý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng để khắc phục hạn chế trong khâu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra định kỳ, giám sát thường xuyên dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 hội nghị định kỳ và một số hội nghị chuyên đề (nếu cần)...

Trường Phong
