Hà Nội rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

TPO - Ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.



Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.



Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 trong quá trình nghiên cứu, lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện 2 quy hoạch lớn của Thủ đô theo quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc các vấn đề lớn, quan trọng, Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo, kiến nghị với Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô; rà soát, xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tích hợp 2 Quy hoạch lớn của Thủ đô để cập nhật, bổ sung các chỉ đạo của Tổng Bí thư, các định hướng phát triển Thủ đô được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, các nghị quyết chiến lược của Trung ương mới ban hành, các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới; đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, quyết định chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách làm cơ sở triển khai thực hiện...