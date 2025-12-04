Nước dâng cao, ngập tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Mưa lớn khiến đoạn km25 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngập trở lại vào sáng 4-12, xe cộ được điều tiết ra hướng Quốc lộ 55.

Sáng 4-12, đoạn km 25 của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây một lần nữa ngập nước. Vị trí này từng bị ngập nước cách đây khoảng 2 năm.

Tại hiện trường, nước ngập cả 2 chiều lưu thông. Có vị trí nước ngập hơn nửa bánh xe, vùng ngập kéo dài khoảng 50m.

Đường bị ngập nước không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông tốc độ cao trên tuyến cao tốc.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa và tạm đóng đoạn đường xảy ra ngập.

Vị trí ngập tại km 25 của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Các xe được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Quốc lộ 55 và nút giao Phan Thiết.

Cách đây 2 năm, nước dâng cao cũng gây ngập tại vị trí này trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Sau đó, Ban điều hành dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã triển khai khắc phục các hạng mục, trong đó có hệ thống thoát nước.