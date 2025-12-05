Tổng Bí thư Tô Lâm: Gia tăng đóng góp của lực lượng Công an thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng Công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược Hòa bình, ổn định - Phát triển bền vững, chất lượng cao - Nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, tăng trưởng hai con số, thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2025, ngày 4/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự, có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND… Qua đó, giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện các quyết sách phát triển của Đảng.

Nổi bật, đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng CAND trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; là cơ sở để Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư duy, cách làm mới, mang tính hành động cao. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...

Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân"; chỉ đạo lực lượng CAND tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Duy trì Đảng bộ Công an Trung ương tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao lực lượng CAND đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, ANTT Đại lễ A80, vừa giúp nhân dân được hưởng thụ, hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động kỷ niệm rất trật tự. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống các loại tội phạm quyết liệt, hiệu quả hơn, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý; đẩy lùi và giảm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả nhái, được dư luận phản hồi tốt.

Quang cảnh hội nghị.

Cạnh đó, Thủ tướng biểu dương lực lượng CAND đã tạo ra phong trào, xu thế toàn dân tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày một trưởng thành, nắm luật pháp tốt, gần dân, sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của nhân dân. Tiếp tục tiên phong trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện tốt Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) của các bộ, ngành, cơ quan.

Lực lượng CAND đã thúc đẩy và tổ chức tốt Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng - lần đầu tiên ký 1 công ước ngoài khu vực Liên hợp quốc mà qua hai ngày tổ chức đã có hơn 70 quốc gia tham gia ký kết. Tích cực, hiệu quả trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ với tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an"; gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường tiềm lực của lực lượng...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những kết quả mà lực lượng CAND đạt được, trong năm 2025, mặc dù bối cảnh chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng uỷ Công an Trung ương và các cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đã đoàn kết, thống nhất rất cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ chính trị, nhiều việc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao thêm cũng đã hoàn thành tốt, đúc rút nhiều kinh nghiệm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương nêu gương trong toàn hệ thống chính trị.

Kết quả năm nay có rất nhiều cán bộ, đảng viên, các tập thể trong Đảng bộ Công an Trung ương được khen thưởng Huân chương, tặng danh hiệu Anh hùng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người CBCS CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Dẫn số liệu trong nhiệm kỳ qua có hơn 50 CBCS CAND hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, riêng năm 2025 có 6 đồng chí hy sinh, 21 đồng chí bị thương, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đây là sự hy sinh, cống hiến trong thời bình rất đáng trân trọng; đồng thời cũng đánh giá kết quả giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng của lực lượng CAND, đề nghị toàn lực lượng cần giữ gìn, phát huy trong thời gian tới.

Đề cập dấu mốc đặc biệt trong năm 2025 khi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với những chiến công, kết quả, thành tích mà lực lượng CAND đạt được, đã được đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng biểu dương, khen ngợi, đồng thời đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và nhiều việc làm hiệu quả của toàn lực lượng CAND.

Về những điểm mới, Tổng Bí thư cho rằng, qua 50 năm gắn bó với lực lượng CAND, đồng chí thấy trong năm 2025 có nhiều thành tích rất đáng mừng và phấn khởi.

"Còn nhiều khó khăn, thách thức phức tạp, thiên tai, bão lũ chi phối nhưng các đồng chí vẫn hoàn thành tốt, duy trì được Đảng bộ Công an Trung ương tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đó là, đi đầu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tích cực hỗ trợ chính quyền cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 5 sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2025. Và điều đáng nói là, không những đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân được thụ hưởng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng của nhân dân, rất đáng biểu dương.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, trong điều tra khám phá các vụ án có nhiều điểm rất mới, rất hay, từ lực lượng An ninh, Cảnh sát đến các lực lượng khác…, với phương châm "làm 1 việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", rút ra những bài học kinh nghiệm cần lưu ý...

Tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng CAND tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 -2031.

Định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng Công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược "Hòa bình, ổn định – Phát triển bền vững, chất lượng cao – Nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân", tăng trưởng hai con số, thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần "tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân"; trong đó vai trò, sự đóng góp của lực lượng CAND đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng, với tinh thần "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất", lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.