Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3

TPO - Sáng 28/10, Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chúc mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2025) tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, TP. Hải Phòng.

Phát huy truyền thống vẻ vang LLVT Quân khu 3

Sáng 28/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh LLVT nhân dân, dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu Quân khu 3.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 3, mảnh đất trung dũng, kiên cường, nơi in đậm dấu ấn của biết bao chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3. ôn lại truyền thống: Từ những ngày đầu kháng chiến, Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3 ngày nay) đã trở thành căn cứ địa cách mạng quan trọng, đóng góp to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 1,7 triệu con em đồng bằng sông Hồng lên đường nhập ngũ, chiến đấu anh dũng trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, luôn vững vàng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trên cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc…

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3, ôn lại truyền thống đơn vị.

Xây dựng Quân khu vững mạnh

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đoàn kết, kỷ luật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn, cùng nhân dân lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân mến tặng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chúc mừng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ, đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và LLVT Quân khu 3 tập trung thực hiện.

Đó là, tập trung xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng, đối ngoại và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng các tỉnh, thành thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt chú ý xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Quân khu 3.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, làm nòng cốt trong ứng phó xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh, chính trị, an ninh phi truyền thống.

Đảm bảo kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cả thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt phong trào “ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 năm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông trong LLVT Quân khu.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.