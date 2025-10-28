Sư đoàn Không quân 370 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 28/10, Sư đoàn Không quân 370 tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (30/10/1975 - 30/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đến dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dấu mốc ý nghĩa này, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) vì thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao tặng phần thưởng cao quý này đến Sư đoàn Không quân 370.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ 4 từ phải sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Sư đoàn Không quân 370. Ảnh: Ngô Tùng

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có Thư khen gửi Sư đoàn Không quân 370.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích và sự trưởng thành, lớn mạnh của Sư đoàn 370 trong suốt 50 năm qua.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, hiện nay tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, cũng còn một số khó khăn, thách thức tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tình hình đó đặt ra cho lực lượng vũ trang nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng những yêu cầu mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị chú trọng xây dựng Sư đoàn 370 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, nhất là chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống…

Tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 30/10/1975, Sư đoàn Không quân 370 được thành lập, đóng quân tại sân bay Đà Nẵng với nhiệm vụ quản lý các sân bay, kho xưởng trong khu vực Khu 5 (Quân khu 5); củng cố, xây dựng lực lượng, sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng vũ trang Khu 5, bảo vệ chính quyền cách mạng, vùng trời, vùng biển miền Trung. Sự ra đời của Sư đoàn có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Quân chủng Phòng không - Không quân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Cù Đức Hường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370 phát biểu tại buổi lễ.

Ban đầu, chỉ có một Trung đoàn không quân tiêm kích được trang bị một loại máy bay, tác chiến trong phạm vi hẹp. Đến nay, Sư đoàn Không quân 370 đã trở thành đơn vị không quân hỗn hợp, quản lý, khai thác và sử dụng nhiều loại máy bay, vũ khí, khí tài hiện đại, có đủ khả năng làm nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất, trên biển.

Lực lượng không quân chiến đấu của Sư đoàn làm tốt nhiệm vụ tiêm kích không đối không, không đối đất, không đối hải trên toàn địa bàn đảm nhiệm. Lực lượng không quân trực thăng có khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cấp cứu trên biển; chi viện hỏa lực cho các lực lượng cơ động chiến đấu.

Đại biểu Quân đội, các tỉnh, thành khu vực phía Nam dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng

Những năm gần đây, Sư đoàn 370 đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị chuẩn bị và tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng; phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; bay diễu binh trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bay diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.