Thủ tướng gửi thư khen Công an TPHCM vì đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn

Xã hội

Google News

Thủ tướng gửi thư khen Công an TPHCM vì đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen gửi Công an TPHCM nhằm ghi nhận, tuyên dương những thành tích của Công an thành phố trong triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về kinh tế, ma túy thời gian qua.

Sáng 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (giai đoạn 2025-2030) diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM với sự góp mặt của 478 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025.

Đến dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM và các lãnh đạo thành phố.

Tại Đại hội, Ban tổ chức công bố các quyết định khen thưởng cấp Nhà nước của Chủ tịch nước.

Theo đó, Đại hội cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Huân công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TPHCM). Ông Nguyễn Thành Hưng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

img-4093.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Huân công hạng Ba tặng Thượng tá Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng tá Võ Thành Dung (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM). Thượng tá Võ Thành Dung đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

z7153433068416-e711955edae10898bca8dfb02a298a76.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao khen thưởng của Chủ tịch nước cho cán bộ thuộc Công an TPHCM.
z7153451315277-96b780d54fdf7ac7f65262e58c2585a9.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 12 cá nhân thuộc các phòng chức năng Công an TPHCM vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Chủ tịch nước cũng có quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 12 cá nhân thuộc các phòng chức năng Công an TPHCM vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc TPHCM.

z7153464610661-9b629bd84accabf667f7d145c96606a5.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Thư khen của Thủ tướng tặng Công an TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM đón nhận Thư khen và hoa chúc mừng. Ảnh: Ngô Tùng

Ngoài ra, đại hội cũng công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi Công an TPHCM. Theo Thư khen, Thủ tướng vui mừng khi thời gian qua Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về kinh tế, ma túy.

Đặc biệt, sau khi phát hiện đường dây vận chuyển chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, Công an TPHCM đã tổ chức truy xét, xử lý triệt để các đối tượng. Đến nay đã triệt phá 434 băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy, khởi tố 2.272 bị can hoạt động; thu giữ 596kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 3 quả lựu đạn.

Ngô Tùng
