TPHCM tuyên dương hàng trăm tấm gương điển hình 'Dân vận khéo'

TPO - Đảng ủy UBND TPHCM tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

Sáng 23/10, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM), Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025, nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930–15/10/2025).

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM trao khen thưởng đến các gương tiêu biểu.

Dịp này, Đảng ủy UBND TP HCM tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. Trong đó, 95 cá nhân, tập thể được tổ chức tuyên dương tại cấp thành phố; các cá nhân, tập thể còn lại được tuyên dương tại cấp cơ sở.

Đây là những hạt nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, những tấm gương sinh động về thực hành “Dân vận khéo”.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; đưa nhiệm vụ dân vận vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khuyến khích, nhân rộng các mô hình thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa dân vận và cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng “dân vận trong chính quyền”, hoàn thiện quy trình tiếp dân, giải quyết kiến nghị; tăng cường giám sát, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích sáng kiến và hành động vì dân, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo TPHCM cùng các cá nhân và đại diện đơn vị được tuyên dương danh hiệu "Dân vận khéo".

Theo ông Trần Văn Nam, từ những việc làm cụ thể và những tấm gương “Dân vận khéo”, trong giai đoạn phát triển mới, công tác dân vận được tiếp tục xác định là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của người dân thành phố, biến ý Đảng thành hành động của người dân, biến thách thức thành cơ hội phát triển.