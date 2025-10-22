Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói về tin 'TPHCM tiếp tục sắp xếp phường, xã'

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong vài năm tới, TPHCM không thực hiện sắp xếp lại các phường, xã.

Sáng 22/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đề cập đến những thông tin lan truyền về việc sáp nhập các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua trên một số phương tiện mạng xã hội thông tin TPHCM còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định, phải tiếp tục sắp xếp.

Về điều này, ông Trần Lưu Quang cho biết, trước đây Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo thành phố đã cân nhắc, xem xét rất kỹ các tiêu chí khi sắp xếp phường, xã.

“TPHCM (và kể cả khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương) có đặc thù là đất chật, người đông, cho nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc, nhiều tiêu chí để xác định việc này và Trung ương cũng đã phê duyệt”, ông Quang nêu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SGGP



Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong vài năm tới, TPHCM không thực hiện sắp xếp lại các phường, xã. “Mọi người hết sức yên tâm, bí thư phường nào là giữ nguyên đó, đừng có lo lắng gì hết” - ông nói thêm và yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức các phường, xã cần tập trung làm việc.

Chia sẻ thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý rằng trên mạng xã hội có những điều “nói trúng”, nhưng có một điều chắc chắn là “không phải cái gì cũng đúng”.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện TPHCM có 167 phường, xã và đặc khu Côn Đảo. TPHCM có diện tích hơn 6.700km2, quy mô dân số khoảng 13,7 triệu người, trở thành một siêu đô thị mới ở vùng Đông Nam bộ.

Nhiều cán bộ cấp xã đáng được khen thưởng

Trước đó, chia sẻ về chủ trương sáp nhập phường, xã và không còn cấp huyện, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc này là để giải quyết câu chuyện thủ tục hành chính theo mục tiêu lớn lao nhất là gần dân - sát dân hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng đối mặt với một khối lượng công việc mới, theo một phương thức quản trị mới và tất cả sự ứng xử của cán bộ đều phải thay đổi.

“Công việc của chúng ta bây giờ lớn lắm, đa dạng, phong phú và cơ bản khó nữa nên các đồng chí ở địa phương cũng cần thời gian để tiếp cận…”, ông Trần Lưu Quang nói và mong đội ngũ cán bộ thông cảm với những điều kiện về công việc, nơi ăn chốn ở còn hạn chế.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, khi về làm Bí thư Thành ủy TPHCM, ông đi xuống Trung tâm phục vụ hành chính công ở một số xã, phường. Tại đây, nhiều các cán bộ rất đáng được khen tặng, trao huân chương.

Theo ông, có những nơi một ngày tiếp nhận từ 350-400 hồ sơ, "không hiểu cán bộ xoay xở thế nào". Có nữ cán bộ nói: “Tụi em thường làm đến 8 giờ tối mới xong”. Một trong những nguyên nhân của việc này là do đường truyền mạng còn chậm, máy tính cũ kỹ, anh em chưa quen việc…