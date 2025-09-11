Công tác tuyên giáo và dân vận đóng vai trò then chốt củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng dân tộc

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, công tác tuyên giáo và dân vận phải trở thành một trụ cột đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đóng vai trò then chốt trong củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, định hướng phát triển đất nước...

Chiều 11/9, Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Trung.



Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để các cơ quan nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, công nghệ số và truyền thông xã hội, công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng khẳng định vị trí then chốt, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đây không chỉ là lĩnh vực định hướng tư tưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng, mà còn góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang-đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự hội thảo cùng các đại biểu. Ảnh: Đỗ Trung.



Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện mới: chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi nhanh chóng về tư tưởng, xã hội và truyền thông đại chúng.

Các ý kiến tập trung nhấn mạnh, tuyên giáo và dân vận là hai lĩnh vực vừa có tính thống nhất cao về nhiệm vụ chính trị, vừa có sự tương hỗ sâu sắc về phương thức hoạt động. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ tuyên giáo, dân vận càng cao hơn: phải bảo đảm hiệu lực, hiệu năng, phát huy tính sáng tạo, đáp ứng kịp thời những biến động phức tạp của đời sống xã hội.

Hội thảo cũng đề xuất định hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và dân vận theo hướng hiện đại, linh hoạt, sát thực tiễn. Các tham luận tập trung phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa hai lĩnh vực trong hệ thống chính trị; nhấn mạnh vai trò của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng trong nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đỗ Trung.



Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đây là hội thảo khoa học đầu tiên được tổ chức sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương hợp nhất, đánh dấu mốc quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận.

Ông Nghĩa cho rằng, các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo phản ánh chiều sâu lý luận, thực tiễn, thể hiện sự đa chiều trong phân tích, đánh giá, đồng thời gợi mở nhiều hướng đi mới cho công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần tổng kết chặng đường đã qua và định hình phương hướng, giải pháp nền tảng cho tương lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh trong bối cảnh kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, công tác tuyên giáo và dân vận phải trở thành một trụ cột đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đóng vai trò then chốt trong củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, định hướng phát triển đất nước, bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Muốn vậy, theo ông Nghĩa, cần kiên định phát triển nền tảng tư tưởng, không ngừng nâng cao tầm lý luận của Đảng, hiện đại hóa công tác tuyên giáo, dân vận, làm chủ không gian truyền thông số, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới cơ chế phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, gắn công tác tuyên giáo và dân vận với các nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước, nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và dự báo chiến lược...