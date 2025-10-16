Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường học tại xã biên giới ở Đà Nẵng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng các trường nội trú, bán trú tại xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội; đảm bảo bình đẳng giữa các dân tộc, các vùng miền thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, sức khỏe của nhân dân.

Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Xã Tây Giang là xã biên giới thuộc thành phố Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên hơn 400km2, dân số hơn 9.000 nhân khẩu; 96,7% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu, tỉ lệ hộ nghèo trên 46%. Cả xã có hơn 2.500 học sinh, hiện có 9 trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 30 điểm trường lẻ.

Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang được xây dựng trên tổng diện tích quy hoạch hơn 7ha, tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục: Khối lớp học, các khối nội trú học sinh và giáo viên, khối bếp ăn, thư viện, nhà đa năng, nhà văn hoá, sân bóng đá mini, nhà vận hành…

Thủ tướng chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh, giáo viên ở Tây Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chủ trương của Đảng, Nhà nước là thúc đẩy phát triển nhanh song phải bền vững; phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới.

Vừa qua Bộ Chính trị có Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế. Trong đó, điểm quan trọng nhất của các quyết sách này là làm sao đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, sự phát triển đồng đều ở các khu vực các vùng miền. Chủ trương của Bộ Chính trị sẽ xây dựng 248 trường học ở khu vực các xã biên giới, vừa bán trú vừa nội trú, liên cấp tiểu học và THCS.

“Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải đảm bảo bình đẳng giữa các dân tộc, các vùng miền về vấn đề liên quan giáo dục, y tế, văn hóa, sức khỏe của nhân dân” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao việc thành phố Đà Nẵng triển khai ngay kết luận của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, riêng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng (tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch). Thủ tướng yêu cầu địa phương phải hoàn thành xây dựng Trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới chậm nhất vào 15/8/2026

“Công trình phải được làm hiện đại, kiên cố theo tiêu chuẩn, có đầy đủ điều kiện để học tin học, học ngoại ngữ, cơ sở vật chất, chỗ ăn ở, thể dục thể thao, đặc biệt phải có khu văn hóa để các em học sinh phát huy văn hóa bản sắc các dân tộc” – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu xây dựng phải thực hiện dự án với tất cả trách nhiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thủ tướng tham gia trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang.

Tại buổi lễ, Thủ tướng trao 100 phần quà tặng học sinh nhà trường, động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi; trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Bộ Quốc phòng trao 100 phần quà tặng học sinh nhà trường và quà tặng 10 gia đình của xã Tây Giang. Các bộ, ngành, doanh nghiệp cũng có các phần quà ý nghĩa và cam kết hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang.