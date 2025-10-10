Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ đô phải là nơi phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị chịu tác động lớn bởi nhiều biến động, TP Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn vừa qua, các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của Thủ đô phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

"Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, truyền thống của Thủ đô Anh hùng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", ông Sơn, nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.



Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp Thủ đô, các điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú, gương "người tốt, việc tốt" - là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, góp phần tạo nên thành tích chung tiêu biểu của Thủ đô trong 5 năm qua.

Khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua cụ thể bằng "20 chữ: chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển", Thủ tướng nhận định, các phong trào thi đua chính là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng Nhà giáo ưu tú, TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Nhà giáo ưu tú, Ths Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào những tháng cuối năm 2025 - giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội phấn đấu hoàn thành và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt tốc hành động, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiên phong, gương mẫu, đi đầu, chủ động, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước trong mọi hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua, khen thưởng là một động lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới cũng phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra với Hà Nội trong bối cảnh tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh "5 trọng tâm" Hà Nội cần thực hiện đó là: xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tặng một số cá nhân tiêu biểu.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước. Cả nước vì Hà Nội”, Thủ tướng nêu rõ, nhân dân cả nước đang trông chờ vào vai trò dẫn dắt, sứ mệnh tiên phong, kiến tạo phát triển của Thủ đô Hà Nội. Điều này đặt ra yêu cầu đối với toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong việc giương cao ngọn cờ gương mẫu thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để Hà Nội luôn là niềm tự hào của đất nước, luôn là niềm tin của nhân dân, không chỉ là một cực tăng trưởng, mà còn phải là động lực phát triển của toàn vùng và cả đất nước; là nơi “Phát sáng nhân tài; Khai phóng trí tuệ; Lan tỏa nhân văn; Hòa hợp thiên nhiên; Tiến cùng thời đại”.

Bằng truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô Anh hùng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người.