5 năm thi đua yêu nước, hơn 3.000 công dân Cần Thơ được Thủ tướng tặng bằng khen

TPO - Sáng 19/9, TP. Cần Thơ lần đầu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, quy tụ hơn 700 điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, hơn 3.000 công dân của thành phố được Thủ tướng tặng bằng khen.

Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, 5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã quán triệt Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đã xuất hiện hàng nghìn gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân được tôn vinh khen thưởng.

Ở cấp Nhà nước, 5 năm qua (2020 - 2025), Cần Thơ có 104 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3.148 trường hợp được Thủ tướng tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba và 256 Huân chương Lao động các hạng.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu phát biểu tại đại hội.

Ở cấp Thành phố, đã có hơn 1.000 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, trên 6.800 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, gần 1.000 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố; hơn 12.900 tập thể và trên 51.100 cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng bằng khen.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu cho rằng, kết quả trên minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi công dân đều gắn chủ đề thi đua với nhiệm vụ phát triển của thành phố, tạo động lực để phong trào lan tỏa mạnh mẽ.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, ông Lâu yêu cầu, các cấp ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Các tập thể nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng bằng khen cho 12 tập thể, 45 cá nhân và tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.