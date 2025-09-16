Thủ tướng yêu cầu tổ chức Hội chợ mùa thu ngay sau Triển lãm thành tựu đất nước

TPO - Tiếp theo thành công của Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup và Trung tâm triển lãm Việt Nam tổ chức Hội chợ mùa thu 2025.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tập đoàn Vingroup và Trung tâm triển lãm Việt Nam về việc tổ chức Hội chợ mùa thu 2025.

Nội dung văn bản nêu rõ tiếp theo thành công của Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Tập đoàn Vingroup và Trung tâm triển lãm Việt Nam tổ chức Hội chợ mùa thu. Thời gian tổ chức vào tháng 10.

﻿ Trung tâm triển lãm Việt Nam là địa điểm diễn ra Hội chợ mùa thu 2025.

Đây là sự kiện nối tiếp Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Tối 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình bế mạc triển lãm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ triển lãm thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi với 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, sự thành công của triển lãm là khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hội chợ mùa thu 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Trung tâm triển lãm quốc gia - tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Sau 19 ngày mở cửa, triển lãm thu hút trên 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm.

Khai mạc từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm để lại ấn tượng mạnh mẽ với quy mô trưng bày lớn nhất từ trước tới nay. Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự.

Theo ban tổ chức, sau 19 ngày mở cửa, triển lãm thu hút trên 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm. Trong đó ngày 13/9 đạt kỷ lục với lượng khách gần 1,3 triệu người.