Văn hóa

Ba diễn viên được nhận huy hiệu Bác Hồ

Ngọc Ánh
TPO - Trong buổi học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, các diễn viên "Mưa đỏ" được nghe thuyết minh giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang cũng được trao món quà thiêng liêng, quý giá là huy hiệu Bác Hồ.

Trong khuôn khổ chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên qua phim truyện điện ảnh do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức, ba diễn viên phim Mưa đỏ gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang có buổi học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

545620052-2541673799536866-3389969295336367080-n.jpg
545689412-2541673849536861-4790908211324150817-n.jpg
547199978-2541673872870192-2888573711501939489-n.jpg
Các diễn viên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các diễn viên tìm hiểu nhiều tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của Người. Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang cũng vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ - kỷ vật thiêng liêng tiếp lửa cho các thế hệ sau về tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ anh tự hào và đầy biết ơn. Huy hiệu Bác Hồ là món quà mà nam diễn viên sẽ đem khoe cả cuộc đời. Nguyễn Đình Khang bày tỏ trân trọng với sự đồng hành của cán bộ bảo tàng và các đoàn viên thanh niên.

547053381-4108067672777720-8465019366386472623-n.jpg
548214455-10227684375005894-7816034184909424091-n.jpg
Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn được trao huy hiệu Bác Hồ.

Dàn diễn viên của phim cũng có mặt tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), tham gia chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình điểm lại câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về Thành cổ Quảng Trị: "Chúng ta chịu được không phải vì chúng ta gang thép, vì gang thép cũng cháy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là con người, con người thực sự, con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại".

Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng đề cập hai tác phẩm Tấc đất thành cổ (nhà thơ Phạm Đình Lân) và tiểu thuyết Mưa Đỏ (nhà văn Chu Lai), khẳng định niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh.

Ngọc Ánh
#diễn viên Mưa đỏ #huy hiệu Bác Hồ #Bảo tàng Hồ Chí Minh #Chủ tịch Hồ Chí Minh #đoàn viên thanh niên #phim Mưa đỏ #giáo dục lý tưởng

