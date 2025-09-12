Tôn vinh tranh Nguyễn Gia Trí trên sàn diễn quốc tế

TPO - Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng tiếp tục tham gia Milano Fashion Week 2026, tôn vinh tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung trên sàn diễn quốc tế.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng sắp mang bộ sưu tập Lacquer đến Milano Fashion Week Xuân Hè 2026. Đây là lần thứ hai nhà thiết kế sinh năm 2000 góp mặt tại một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau thành công ở tuần lễ thời trang quốc tế trước.

Sau bộ sưu tập nhằm tôn vinh tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, nhà thiết kế tiếp tục mang di sản hội họa của danh họa Nguyễn Gia Trí - bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống trở thành ngôn ngữ hội họa hiện đại ra quốc tế. Các tác phẩm của ông giàu chiều sâu, nhiều lớp lang, phản ánh vẻ đẹp con người, cảnh sắc làng quê Việt Nam.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng mang thiết kế lấy cảm hứng từ danh họa Nguyễn Gia Trí ra nước ngoài.

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Gia Trí (1908-1993) được xem là người tiên phong nâng sơn mài từ chất liệu thủ công, trang trí trở thành một ngôn ngữ hội họa đích thực.

Tranh của ông thường mang diện mạo nhiều lớp lang, phản ánh lát cắt đời sống thôn quê, cảnh sắc và vẻ đẹp con người Việt Nam. Những hình ảnh như gốc đa, mái đình, hàng tre, bến nước… hiện lên trong tác phẩm của ông giàu tính tạo hình, thấm đẫm tinh thần văn hóa. Sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trong từng công đoạn và cách xử lý ánh sáng đặc biệt khiến sơn mài Nguyễn Gia Trí trở thành một biểu tượng của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20.

“Khi ngắm tranh Nguyễn Gia Trí, tôi luôn rung động vì ở đó gợi mở những vẻ đẹp rất riêng của quê hương. Tôi cảm nhận sự đồng điệu khi cả ông và tôi đều gửi gắm tình cảm, suy tư vào tác phẩm, ông trong tranh, còn tôi trong từng bộ trang phục”, NTK Phan Đăng Hoàng chia sẻ.

Bộ sưu tập gồm 30 thiết kế, được phát triển bằng kỹ thuật dựng phức tạp, cảm hứng từ những lớp sơn mài tạo hiệu ứng thẩm mỹ. “Tôi muốn mỗi thiết kế như một bức tranh sơn mài vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ được chiều sâu, có tĩnh và động", nhà thiết kế chia sẻ thêm.

Sắc đỏ - vàng đặc trưng trong tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí.

Phan Đăng Hoàng tôn vinh chất liệu Việt Nam như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, đũi… tại tuần lễ thời trang quốc tế. Anh sử dụng gam màu đỏ, vàng rực để gợi sắc độ tranh của Nguyễn Gia Trí.

“Với tôi, sơn mài vốn không giới hạn trong khung tranh. Giống như thời trang, nó có thể mở rộng không gian biểu đạt, vượt qua ranh giới giới tính hay thời gian”, anh nhấn mạnh.

Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên giới thiệu bộ sưu tập trên sàn diễn Milan Fashion Week, một sự kiện quan trọng trong ngành thời trang thế giới. Năm 2024, anh mang bộ sưu tập Ceramics lấy cảm hứng từ tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh và nghệ thuật gốm sứ Việt Nam, nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam cách đây 100 năm.

Trước đây, anh đã hai lần tham gia Milan Fashion Week qua hình thức kỹ thuật số (digital show).