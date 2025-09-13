Mối quan hệ giữa NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long

TPO - Từng là cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu cải lương, NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long tiếp tục kết hợp trong dự án "Yêu nhau ngày nắng ấm".

NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long gắn bó hàng chục năm trên sân khấu cải lương. Họ không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn là đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần chia sẻ "thấu hiểu và trân trọng nhau trong nghề". "Đôi tình nhân sân khấu" gắn bó từ thời hoàng kim của cải lương đến những dự án nghệ thuật mới, mới nhất là hợp tác trong phim Yêu nhau ngày nắng ấm.

Trong buổi chia sẻ với truyền thông, Kim Tử Long cho biết ban đầu anh ngại khi nhận được lời mời tham gia phim vì lịch trình dày đặc. Nhưng khi NSƯT Ngọc Huyền nói anh đóng vai cha của Hà Tiên (con gái của nữ nghệ sĩ), anh liền thay đổi quyết định.

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Ngọc Huyền gắn bó hơn 30 năm trên sân khấu.

“Lúc đó tự nhiên tim tôi đập thình thịch. Tôi và Ngọc Huyền gắn bó mấy chục năm nay nên rất quý và hiểu nhau. Thấy cháu Hà Tiên bắt đầu bước theo con đường nghệ thuật, dù là phim ảnh chứ không phải cải lương, tôi cũng thấy vui và mừng cho Ngọc Huyền. Dù bận cỡ nào tôi cũng ráng thu xếp để tham gia”, nam nghệ sĩ nói về mối quan hệ với Ngọc Huyền.

Yêu nhau ngày nắng ấm thuộc thể loại tình cảm - gia đình xen lẫn hành động do Nguyễn Thành Nam đạo diễn và được ghi hình hoàn toàn tại Đà Lạt.

Câu chuyện xoay quanh Vivian (Hà Tiên đóng), cô gái Việt kiều về nước cùng cha sau hơn 20 năm xa quê. Hành trình tưởng chừng yên ả lại bất ngờ mở ra nhiều bí mật về thân thế thật sự. Sự xuất hiện của kiến trúc sư Hoàng Đức (Trần Nhật Hào thủ vai) dẫn đến mối tình nhiều thử thách. Câu hỏi “Ai mới là mẹ ruột của Vivian?” trở thành nút thắt xuyên suốt bộ phim.

Hình ảnh NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long (ảnh trên) và Hà Tiên, Trần Nhật Hào trong phim.

Điểm nhấn của tác phẩm là Hà Tiên đóng vai chính. Dù mới bắt đầu sự nghiệp, cô gây ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên, tinh tế. Nghệ sĩ Kiều Mai Lý và NSƯT Kim Tử Long đều dành cho Hà Tiên những lời khen, xem cô là gương mặt triển vọng.

Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu cải lương là Ngọc Huyền và Kim Tử Long, phim còn có sự góp mặt của Kiều Mai Lý, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm, Dung 4D, cùng dàn diễn viên trẻ như Trần Nhật Hào, Ngọc Cương, Cindy.