Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Mưa đỏ' vượt 600 tỷ đồng

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 20 ngày ra rạp, "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt và duy trì sức nóng mạnh mẽ tại phòng vé.

Trưa 11/9, Mưa đỏ chính thức cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu, sau khi ghi nhận thêm 6 tỷ đồng từ hơn 50.000 vé trong khoảng 4.000 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền xác lập kỷ lục mới, chỉ sau 4 ngày vượt thành tích phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời của Mai. Bộ phim đạt 600 tỷ đồng chỉ trong 20 ngày công chiếu.

Từ ngày ra rạp, Mưa đỏ liên tiếp lập kỷ lục khó bộ phim nào vượt qua được. Chuyên gia dự đoán khả năng phim chạm mốc 700 tỷ đồng nếu bứt phá vào cuối tuần. Còn hơn một tuần, Tử chiến trên không (bộ phim được khán giả kỳ vọng không kém Mưa đỏ) mới ra rạp, vẫn còn cơ hội để Mưa đỏ tiến đến cột mốc trăm tỷ mới.

Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã kết thúc hơn một tuần, sức hút Mưa đỏ chỉ hạ nhiệt nhẹ. Phim vẫn duy trì khoảng 4.000 suất chiếu/ngày. Riêng cuối tuần 5-7/9, phim thu 82,86 tỷ đồng từ 856.538 vé qua 12.767 suất chiếu, chiếm 73,21% tổng doanh thu phòng vé, áp đảo hai bộ phim Việt là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (đang thu tổng 81 tỷ đồng) và Cô dâu ma (doanh số 10,3 tỷ đồng).

phim-mua-do4-5230-6212jpg.jpg
mua-do-2.jpg
Mưa đỏ tiến đến mốc 600 tỷ đồng sau 20 ngày ra rạp.

Chiều 7/9, Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 552 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 551,2 tỷ đồng của Mai do Trấn Thành đạo diễn. Trong cuối tuần, phim thu khoảng 30 tỷ đồng từ 2.600 vé và 4.600 suất chiếu.

Điểm đáng chú ý, Mưa đỏ chỉ mất 17 ngày để vượt qua Mai, chính thức thiết lập ngôi vương mới tại phòng vé Việt. Trước đó, tác phẩm liên tục tạo nên những con số ấn tượng. Trong hai ngày cao điểm 1 và 2/9, phim mang về trên 50 tỷ đồng mỗi ngày, bỏ xa kỷ lục 43,9 tỷ đồng/ngày của Mai, vốn được xem là “tường thành” phòng vé khó ai chạm tới.

Cuối tuần này, rạp Việt tiếp tục đón thêm hai tác phẩm nội là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịuKhế ước bán dâu, bên cạnh loạt phim ngoại như Bộ ba sửu nhi đại náo mỏ vàngPui Pui Molcar Molmax: Thú cưng hóa xế cưng, tạo nên bức tranh phòng vé đa dạng hơn.

Đáng chú ý, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng, phần kết của thương hiệu kinh dị tỷ USD đang nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cơn sốt Mưa đỏ được dự đoán sẽ hạ nhiệt khi Tử chiến trên không chính thức ra rạp.

Trạch Dương
#Mưa đỏ doanh thu 600 tỷ đồng #phim Việt đạt thành tích cao #kỷ lục phòng vé Việt Nam #đạo diễn Đặng Thái Huyền #phim Việt vượt Mai #doanh thu phim cuối tuần #tỷ lệ vé bán ra #phim nội địa Việt Nam #xu hướng phim phòng vé 2025 #các bộ phim cạnh tranh trong mùa hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục