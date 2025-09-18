Tôn vinh 180 điển hình tiên tiến trong phong trào yêu nước ở Lạng Sơn

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Lạng Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Nội dung, hình thức phong trào ngày càng phong phú, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Nhiều điển hình tiên tiến, công trình, mô hình, sáng kiến hiệu quả đã được nhân rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, phong trào thi đua tại tỉnh nhà đã và đang trở thành niềm hứng khởi, có tính lan tỏa trong cộng đồng. Ảnh: Duy Chiến.

Kinh tế địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7,1%, cao hơn giai đoạn trước; GRDP bình quân đầu người từ 44,2 triệu đồng năm 2020 tăng lên 71,1 triệu đồng năm 2025 (khoảng 2.900 USD). Tổng thu ngân sách đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu 198 tỷ USD; thành lập mới hơn 3.100 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 5.653 doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế đều có bước tiến bộ; chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao.

Phong trào thi đua cao điểm hoàn thành các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn Lạng Sơn.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua.

Trao đổi những sáng kiến, mô hình hay trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tại đại hội, 180 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025 đã được tôn vinh, đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy truyền thống thi đua ái quốc, phát huy tinh thần cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt khó; tạo động lực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh; phát huy lợi thế cửa khẩu, huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, và là tỉnh phát triển khá vào năm 2035.