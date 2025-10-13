Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Thủ tướng: Khắc phục nhanh nhất thiệt hại do thiên tai ở các cơ sở giáo dục

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 12/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục.

Công điện nêu rõ, những ngày qua, bão số 11 (Matmo) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong đó, ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng.

1210truong.jpg
Trường Tiểu học Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên) ngổn ngang sau mưa lũ. Ảnh: VGP.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra.

Thủ tướng lưu ý tập trung vào mức độ thiệt hại về người: số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: Tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có).

Trong thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học, cần phân loại theo cấp học và loại hình giáo dục, phân loại theo số lượng và ước tính giá trị thiệt hại.

Đối với thiệt hại về sách giáo khoa, cần phân loại theo bộ sách sử dụng, bao gồm tên bộ sách, số lượng sách bị mất/hư hỏng theo môn học và lớp, ước tính giá trị thiệt hại…

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do bão số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Luân Dũng
#bão số 11 #thiệt hại giáo dục #khắc phục thiệt hại #trường học bị ảnh hưởng #sách giáo khoa #thiệt hại do thiên tai #hỗ trợ giáo dục

