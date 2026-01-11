Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026: Tinh thần thiện nguyện, sẻ chia thấm sâu vào cộng đồng

report Gieo hạnh phúc, thắp sáng lòng nhân ái

Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm chia sẻ vì cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Giọt máu để cứu người, để chữa bệnh, giọt máu để đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, giọt máu để thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái trong con người.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức, phối hợp các đơn vị cùng đồng hành đã trở thành sự kiện hằng năm, được nhiều tỉnh, nhiều thành phố, được người dân cả nước hưởng ứng.

Trong những năm gần đây, lễ phát động Chủ Nhật Đỏ thường xuyên được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đã thu được khoảng gần 2.000 đơn vị máu mỗi lần, là thành tích cao nhất ở trong cả nước. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội rất là vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 18.

Năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và trong suốt quá trình hành trình 70 năm đào tạo, phát triển, sinh viên Bách khoa Hà Nội bên cạnh kiến thức, trí tuệ, luôn ý thức trau dồi những hoạt động xã hội, rèn luyện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.

Và tinh thần này không chỉ của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mà sinh viên của các trường kỹ thuật và sinh viên của tất cả các trường ở trên địa bàn của Hà Nội.

"Chính vì vậy trong nhiều năm qua, với khẩu hiệu 'Bách khoa - Nghìn giọt hy vọng', Đại học Bách khoa Hà Nội đã tích cực tổ chức, vận động cán bộ, sinh viên hiến máu cứu người. Với thông điệp 'Mỗi giọt máu, một tấm lòng' mỗi giọt máu cứu chữa được người bệnh cũng chính là niềm hạnh phúc của thầy cô và của các bạn sinh viên", Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nói.