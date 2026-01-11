Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026: Tinh thần thiện nguyện, sẻ chia thấm sâu vào cộng đồng

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.
Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.
Ngay sau lễ phát động, sinh viên, tình nguyện viên đã tham gia chương trình giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình cùng phần bốc thăm trúng thưởng những phần quà có giá trị từ Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.
Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ tri ân các đơn vị, cá nhân đồng hành.
Tại lễ phát động, nhiều cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho chương trình Chủ Nhật Đỏ và hoạt động hiến máu được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng Bằng khen. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao tặng.
Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Gelex, chia sẻ: Một ngày Chủ Nhật Đỏ trở nên đặc biệt không phải vì màu sắc của nó, mà vì những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ những con người sẵn sàng cho đi.
“Triết lý phát triển của Tập đoàn GELEX luôn nhất quán, doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi song hành cùng thịnh vượng của xã hội và hạnh phúc cộng đồng. Nhân ái không phải là lựa chọn, mà là một phần của trách nhiệm. Chính từ triết lý đó, chúng tôi luôn coi việc đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng như Chủ Nhật Đỏ là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn”, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Gelex nhấn mạnh.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, khi các doanh nghiệp cùng chung tay, cùng đóng góp nguồn lực, chương trình sẽ có thêm sức mạnh để lan tỏa sâu rộng hơn, tiếp cận được nhiều người hơn và mang lại nhiều cơ hội sống hơn cho những bệnh nhân đang cần máu từng ngày, từng giờ.
Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm chia sẻ vì cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Giọt máu để cứu người, để chữa bệnh, giọt máu để đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, giọt máu để thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái trong con người.
Chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức, phối hợp các đơn vị cùng đồng hành đã trở thành sự kiện hằng năm, được nhiều tỉnh, nhiều thành phố, được người dân cả nước hưởng ứng.
Trong những năm gần đây, lễ phát động Chủ Nhật Đỏ thường xuyên được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đã thu được khoảng gần 2.000 đơn vị máu mỗi lần, là thành tích cao nhất ở trong cả nước. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội rất là vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 18.
Năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và trong suốt quá trình hành trình 70 năm đào tạo, phát triển, sinh viên Bách khoa Hà Nội bên cạnh kiến thức, trí tuệ, luôn ý thức trau dồi những hoạt động xã hội, rèn luyện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.
Và tinh thần này không chỉ của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mà sinh viên của các trường kỹ thuật và sinh viên của tất cả các trường ở trên địa bàn của Hà Nội.
"Chính vì vậy trong nhiều năm qua, với khẩu hiệu 'Bách khoa - Nghìn giọt hy vọng', Đại học Bách khoa Hà Nội đã tích cực tổ chức, vận động cán bộ, sinh viên hiến máu cứu người. Với thông điệp 'Mỗi giọt máu, một tấm lòng' mỗi giọt máu cứu chữa được người bệnh cũng chính là niềm hạnh phúc của thầy cô và của các bạn sinh viên", Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nói.
Phát biểu tại Lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, cho biết: Với hành trình hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước, báo Tiền Phong luôn tâm niệm rằng, báo chí không chỉ phản ánh đời sống, mà còn có trách nhiệm vun đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bên cạnh sứ mệnh truyền thông, báo Tiền Phong kiên trì xây dựng và gìn giữ nhiều hoạt động mang đậm tinh thần phụng sự cộng đồng - từ những sân chơi thể thao, văn hóa, giáo dục đến các chương trình an sinh xã hội giàu tính nhân văn.
“Suốt 17 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu quý giá cho ngành y tế. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng trân trọng nhất chính là tinh thần sẻ chia đã thấm sâu vào cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ - những người sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ không chỉ tiếp nối một hành trình đã thành hình, mà còn mang theo khát vọng làm sâu sắc hơn nhận thức của xã hội về hiến máu tình nguyện, rằng hiến máu không phải là việc làm nhất thời, mà là một trách nhiệm công dân, một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương con người.
“Chúng tôi luôn trân trọng và tự hào về lực lượng sinh viên - những người trẻ mang trong mình nhiệt huyết, lý tưởng và trái tim đầy nhân ái. Chính các bạn đã và đang là nguồn năng lượng bền bỉ, là nhịp đập trẻ trung nuôi dưỡng sức sống của Chủ Nhật Đỏ suốt gần hai thập kỷ qua. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng ấy, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 sẽ tiếp tục thắp lên hy vọng, tiếp thêm sự sống cho hàng nghìn người bệnh, và gieo vào xã hội những hạt mầm tốt đẹp của lòng nhân ái”, Trưởng ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 nói.
Đại diện cơ quan Trung ương, bộ, ngành và Trung ương Đoàn
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
TS. BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế
Đồng chí Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Phạm Thị Quyên - Phó Trưởng ban Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
Đồng chí Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn
Đại diện đơn vị tổ chức và phối hợp đăng cai tổ chức
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức
PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia.
Nhà báo Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong; nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ
Đại diện đơn vị tài trợ, đồng hành và hỗ trợ các năm
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex
Bà Trần Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát
Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y
Các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp
Hoa hậu Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam năm 2024
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024
Các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên
Diễn viên Nguyễn Hồng Diễm
Diễn viên Trọng Lân
Diễn viên Phạm Anh Tuấn
Ca sĩ Hà Myo
Ca sĩ Lê Thanh Phong
Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
CEO Lê Anh Tiến - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021
Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
CEO Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023
Em Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024
Dự lễ phát động còn có đại diện các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ; các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội, cùng hàng nghìn thanh niên, học viên, sinh viên và các tình nguyện viên đã đến tham gia hiến máu tình nguyện.
Từ 7h, rất đông sinh viên, học viên các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để đăng ký hiến máu.
Bước sang lần tổ chức thứ XVIII, Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người đẹp và những gương mặt có sức ảnh hưởng xã hội, cùng chung tay lan tỏa thông điệp nhân văn suốt 18 kỳ qua: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.
Mỗi người dân, bằng một hành động nhỏ nhưng thiết thực - sẵn sàng hiến tặng một đơn vị máu khi có thể - sẽ góp phần viết tiếp hành trình yêu thương, tiếp nối sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang ngày đêm chờ đợi. Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một ngày hội, mà là lời kêu gọi từ trái tim đến trái tim, để tinh thần nhân ái tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và bền bỉ cùng thời gian.
"Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp sinh viên và người dân đến tham gia hiến máu ngày 11/1. Bên cạnh đào tạo tri thức, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi trọng việc giáo dục tinh thần trách nhiệm cộng đồng, trong đó Chủ Nhật Đỏ là hoạt động giàu ý nghĩa, giúp sinh viên trưởng thành từ những hành động nhân ái".
“Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một hoạt động hiến máu, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thành công của chương trình không phải của riêng báo Tiền Phong hay Ban tổ chức, mà là kết tinh từ sự chung tay của toàn xã hội”.
PGS.TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia nhấn mạnh, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần quan trọng giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về. Năm nay, Trung tâm dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu, trong khi kế hoạch tiếp nhận mới đạt 91.000 đơn vị, vẫn còn thiếu khoảng 30.000 đơn vị. “Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần truyền thì chỉ có 3 người được đáp ứng”, PGS.TS Trần Ngọc Quế khẳng định vai trò không thể thay thế của Chủ Nhật Đỏ.
“Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, riêng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi sự tiếp sức của cộng đồng. Bất chấp giá lạnh, chỉ cần mỗi chúng ta sẵn sàng chìa tay hiến tặng một đơn vị máu quý giá là thêm một sinh mệnh được hồi sinh, một hành trình yêu thương và sẻ chia được vun đắp”.
Bước sang năm 2026, bài toán máu điều trị vẫn còn nguyên tính cấp bách. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Trong khi đó, lượng máu dự kiến tiếp nhận mới đáp ứng được một phần nhu cầu.
Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi. Là những ca cấp cứu không thể trì hoãn. Là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Trong bối cảnh ấy, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII tiếp tục mang trong mình sứ mệnh của một nhịp cầu nhân ái - kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những sinh mệnh đang cần được tiếp sức.
Năm 2013, Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên vượt ra khỏi Thủ đô, đến với Đại học Thái Nguyên - một dấu mốc mở ra giai đoạn lan tỏa trên phạm vi toàn quốc.
Từ đó, Chủ Nhật Đỏ không còn là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà hiện diện ở hơn 50 tỉnh, thành phố; từ giảng đường đại học đến khu dân cư, khu đô thị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Ở đâu có nhu cầu, ở đó có những cánh tay sẵn sàng giơ cao.
Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng số lượng đơn vị máu, mà bằng tinh thần “trăm trứng trong một bọc”, bằng sự đồng lòng của cộng đồng - nơi mỗi người Việt, dù là sinh viên, công nhân, chiến sĩ hay đồng bào vùng sâu, vùng xa, đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống.
Thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi” vì thế không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động lặp lại, trở thành thói quen nhân ái.
"Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng số lượng đơn vị máu, mà bằng tinh thần 'trăm trứng trong một bọc', bằng sự đồng lòng của cộng đồng - nơi mỗi người Việt, dù là sinh viên, công nhân, chiến sĩ hay đồng bào vùng sâu, vùng xa, đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống".
17 năm trước, vào những ngày cuối năm 2008, đầu năm 2009, trong các cuộc giao ban thường nhật tại báo Tiền Phong, một thực tế khiến những người làm báo không thể yên lòng: Nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhất là dịp Tết đến, xuân về.
Trước những ca cấp cứu chờ máu, trước ánh mắt lo lắng của người bệnh và người thân, một câu hỏi được đặt ra: Báo chí chỉ phản ánh hay cần hành động?
Từ trăn trở ấy, ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Ngày đầu tiên, chỉ 96 đơn vị máu được tiếp nhận. Một con số khiêm tốn, một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội. Nhưng đó là điểm khởi đầu của một hành trình không quay đầu.
“Ngọn lửa nhỏ” của tinh thần sẻ chia đã được thắp lên. Và báo Tiền Phong, cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đã không để ngọn lửa ấy tắt.