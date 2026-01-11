Hơn 2.500 chuyên gia đồng hành cùng chiến dịch 'Không một mình'

TPO - Hơn 2.500 lượt chuyên gia, hơn 1.000 KOL và hàng triệu người dân đã cùng tham gia chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, góp phần tạo nên một trong những chương trình truyền thông, giáo dục về an toàn không gian mạng có sức lan tỏa lớn nhất trong năm 2025.

Hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội

Sáng 11/1 tại Lễ tổng kết chiến dịch, Ban Tổ chức cho biết, “Không Một Mình” đã đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận hơn 40 triệu người dân. Song song với hoạt động trực tuyến, chiến dịch được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, giúp hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến.

Chuỗi hoạt động cộng đồng như Ngày hội An toàn Trực tuyến, minishow học đường, gala âm nhạc và triển lãm tranh của học sinh đã góp phần lan tỏa thông điệp: trẻ em và thanh thiếu niên không đơn độc khi tham gia không gian số.

Ban Tổ chức vinh danh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch Không Một Mình 2025.

Cụ thể, thông qua các chương trình tập huấn, hoạt động ngoại khóa và hình thức học tập sáng tạo, hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến. Chuỗi hoạt động cộng đồng của chiến dịch để lại nhiều dấu ấn, nổi bật là Ngày hội An toàn Trực tuyến “Không Một Mình” thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan; Minishow Tìm kiếm tài năng học đường quy tụ gần 200 học sinh, sinh viên đến từ 7 trường trên địa bàn Hà Nội; cùng Gala âm nhạc “Không Một Mình” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Đại biểu chia sẻ tại sự kiện.

Song song với hoạt động vinh danh, triển lãm tranh của học sinh với chủ đề an toàn trực tuyến đã giới thiệu những tác phẩm do chính các em sáng tác trong khuôn khổ chiến dịch. Qua góc nhìn hồn nhiên nhưng chân thực, các bức tranh thể hiện mong muốn được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành khi tham gia không gian số, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức công bố Chiến dịch “Không Một Mình” sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026, với trọng tâm phòng, chống xâm hại trực tuyến thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo. Đại diện Liên minh Niềm Tin Số, đơn vị khởi xướng chiến dịch khẳng định, chiến dịch năm 2025 là dấu mốc cho thấy sức mạnh của sự đồng hành, khi hơn 8 triệu học sinh, hàng nghìn trường học, cùng đội ngũ chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng đã chung tay gửi đi thông điệp nhất quán: trẻ em và thanh thiếu niên không bao giờ đơn độc trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Lễ tổng kết Chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” năm 2025 vì thế không chỉ là dịp tri ân những đóng góp âm thầm, mà còn mở ra giai đoạn tiếp theo trong hành trình xây dựng một không gian số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy, nơi trẻ em và thanh thiếu niên luôn được bảo vệ, lắng nghe và không phải đối mặt với rủi ro một mình.

